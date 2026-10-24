Dopo l’accelerazione cercata a tutti i costi da Donald Trump, che ha inviato il suo uomo di fiducia, Steve Witkoff, per parlare con Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin, ora è il momento degli altri Paesi per evitare di rimanere estranei da questo negoziato. Il Cremlino ha confermato che i colloqui trilaterali con funzionari di Kyiv e della Casa Bianca si faranno ad Abu Dhabi nella prima metà di novembre. E il portavoce, Dmitry Peskov, ha aggiunto che “nulla può essere escluso a priori” compreso, solo in futuro, “il coinvolgimento di Paesi europei”. Per ora, quindi, il formato è quello a tre, con gli Stati Uniti a fare da mediatori. Ma la timida apertura di Mosca sulla presenza di rappresentanti del Vecchio Continente è un segnale da non sottovalutare.

La portavoce della Commissione europea Arianna Podestà ha spiegato che “l’Unione europea ha partecipato ai colloqui tenutisi a Oslo all’inizio della settimana” e che “si prevede ora lo svolgimento di ulteriori discussioni a livello multilaterale” dove “l’Unione europea sarà naturalmente rappresentata”. “Possiamo solo confermare che è previsto, nel prossimo futuro, un confronto a livello di alti funzionari”, ha proseguito. E per l’Ue, l’inserimento nella partita negoziale è un obiettivo centrale per non rimanere schiacciata tra le superpotenze ma anche per rafforzare Kyiv al tavolo delle trattative. La guerra incide direttamente sull’economia del continente ma anche sulla sua sicurezza. Il fianco orientale è sotto pressione. Ieri, nel Mar Nero, un mercantile è stato affondato da alcuni droni a circa 13 miglia dalle coste della Romania. Uno dei membri dell’equipaggio è stato ucciso, altri risultano dispersi. E mentre la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, si è detta profondamente allarmata per l’escalation in quel tratto di mare, il presidente rumeno Nicușor Dan ha puntato il dito direttamente contro la Russia. La sicurezza del Mar Nero è al centro anche della strategia della Nato, consapevole che quello non è solo un punto di contatto con la Russia, ma anche uno specchio d’acqua centrale per la sicurezza alimentare globale grazie alle rotte del grano dall’Ucraina e dai porti russi.

Ieri, proprio a Istanbul, si è svolta la riunione del 4+4, il formato multilaterale che ha visto partecipare i ministri degli Esteri di Turchia, Italia, Arabia Saudita, Pakistan, Egitto, Francia, Germania e Regno Unito. La piattaforma serve come modello di consultazione regionale in particolare sul Medio Oriente. Ma dopo l’accelerazione sulla guerra in Ucraina e la forte sovrapposizione delle crisi e dei conflitti, il summit è servito anche per fare il punto sul processo negoziale riguardo la guerra tra Kyiv e Mosca.

Ieri la Casa Bianca ha annunciato la tregua nella città di Oleshky a partire dal 29 ottobre (il Cremlino ha invece dichiarato che inizierà all’alba del 27, giorno in cui arriverà a Kyiv l’elemosiniere del Papa, monsignor Luis Marín de San Martín). Un cessate il fuoco che Washington ha attribuito al lavoro di Melania Trump spiegando che “la first lady e i suoi rappresentanti hanno lavorato direttamente con le leadership russe e ucraine per definire i termini del cessate il fuoco localizzato“. Nessun cenno, da parte dell’amministrazione Usa, al ruolo avuto da Papa Leone XIV (che ieri ha ricevuto l’arcivescovo di Kyiv, Sviatoslav Shevchuk). Il Pontefice aveva sentito Zelensky e aveva chiesto a Putin di fermare l’assedio della città-martire, lasciare arrivare gli aiuti umanitari e permettere l’evacuazione in sicurezza di chi voleva fuggire. Ma in questa fase, Trump vuole dimostrare ai propri elettori di essere l’unico artefice di ogni evoluzione del conflitto.

Ma sul campo di battaglia, restano i dubbi sulle reali intenzioni di The Donald. La Difesa ucraina continua a denunciare problemi nell’utilizzo di Starshield, la versione militare del sistema Starlink, smentendo così sia Trump che Elon Musk. I bombardamenti nella notte tra giovedì e venerdì hanno lasciato 500mila persone senza corrente elettrica. Mentre a Mosca, sono state sospese per alcune ore le operazioni in tutti e quattro gli aeroporti per il pericolo di un attacco di droni ucraini.

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Lorenzo Vita