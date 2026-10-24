Secondo quanto riportato dal Daily Telegraph, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stata inserita in una lista di cinque nomi che comprende anche il presidente finlandese Alexander Stubb, quello ceco Petr Pavel, la premier danese Mette Frederiksen e il premier norvegese Jonas Gahr Støre. È tra questi che dovrà essere scelto il mediatore inviato a trattare con la Russia e dunque con Vladimir Putin nei colloqui che dovrebbero aver luogo dopo gli incontri previsti ad Abu Dhabi nella prima metà di novembre. Incontri, quelli ad oggi previsti, in formato trilaterale, con Usa, Russia e Ucraina, e con l’Europa tagliata fuori, ma per il futuro anche dal Cremlino fanno intendere che “nulla può essere escluso a priori”.

Il condizionale è d’obbligo tanto per un po’ di sana scaramanzia, quanto per una cautela necessaria visto l’epilogo che fino ad oggi ha avuto ogni tentativo di giungere ad una conclusione del conflitto. Per Giorgia Meloni si tratta non solo dell’ennesimo attestato di quella stima di cui gode – per chi ancora nega l’evidenza -, ma anche per l’Italia di un importante riconoscimento sul piano europeo e internazionale.

La presenza di Meloni nella lista non è casuale, ma dimostra quanto abbia pagato sul piano della percezione la linea della fermezza che la Premier ha attuato ben prima di arrivare a Palazzo Chigi e che, una volta alla guida dell’esecutivo, non ha mai fatto venir meno, garantendo all’Ucraina un sostegno costante. Ha resistito alle pressioni, persino in taluni momenti alla convenienza politica, dando dell’Italia l’immagine di un alleato solido, con le idee chiare. Ed è per questo che inviare Meloni significa trasmettere un’immagine di forza e non dare seguito a segni di cedevolezza o accondiscendenza. Sarebbe troppo comodo inviare leader con posizioni meno nette e di certo poco edificante per l’Unione Europea.

Meloni invece è un volto politico che porta stampato su di sé un messaggio chiaro per Mosca: sì alla pace ma non alla resa. Non al rimanere sotto scacco. La pace, come tutto, ha un prezzo ed è per questo che al tavolo serve qualcuno capace di tenere a mente il valore della posta in gioco, il prezzo della libertà, la nostra. Mosca potrebbe opporre resistenza, ma non spetta alla Russia scegliere i nostri rappresentanti, e si spera anche che sul punto gli Stati Uniti comprendano la necessità di una presenza europea, non solo per rassicurare l’Ucraina – dettaglio non marginale –, ma anche in quanto le clausole della pace graveranno e incideranno direttamente sul futuro europeo prima ancora che su quello di una sfera più ampia che siamo soliti definire occidentale. L’Europa non può non esserci, ma deve esserci con la giusta e necessaria postura, e da italiani prima di tutto non possiamo che sperare e aspirare che tale compito – per quanto estremamente difficile – possa ricadere sul nostro Presidente del Consiglio.

Pasquale Ferraro Nato nel 1994, esattamente il 7 ottobre giorno della Battaglia di Lepanto, Calabrese per grazia di Dio e conservatore per vocazione. Allievo non frequentante - per ragioni anagrafiche - di Ansaldo e Longanesi. Direttore di Nazione Futura dal settembre 2022 a maggio 2025. Oggi e per sempre al servizio della Patria. Fumatore per virtù - non per vizio - di sigari, ho solo un mito: John Wayne.

© Riproduzione riservata

Pasquale Ferraro