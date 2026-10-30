Anche ieri l’Ucraina ha versato il suo drammatico tributo di sangue. Mentre a Oleshky, nella regione di Kherson, regge una fragile e localizzata tregua per dare ossigeno a una popolazione sotto assedio stremata e senza più beni di prima necessità, ieri gli attacchi russi hanno ucciso almeno 19 persone. Due ragazze di 15 anni morte per l’esplosione di un missile da crociera a Chernihiv. Tre persone uccise da un drone in un condominio di Kremenchuk. Nei due raid, sono rimaste ferite 56 persone, tra 10 bambini. Ma il bilancio più tragico è quello del raid che ha colpito la stazione ferroviaria di Dnipro, dove un drone russo ha centrato due treni passeggeri uccidendo 14 persone.

Le immagini diffuse dopo l’attacco parlano chiaro. Corpi riversi sulla banchina, agenti di polizia che cercano disperatamente di soccorrere i feriti, barelle insanguinate trasportate d’urgenza dai primi soccorritori. Secondo la compagnia ferroviaria, il numero così alto delle vittime è stato causato anche dall’alto numero di passeggeri presenti nell’area nonostante fosse scattato l’allarme missilistico. Tuttavia, la tragedia di Dnipro conferma quella che ormai appare una strategia acclarata del Cremlino: prendere di mira la rete ferroviaria ucraina. Una delle inquietanti modalità con cui si esplica la guerra di Vladimir Putin alle infrastrutture civili del Paese invaso nel 2022. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo avere denunciato “l’orribile attacco”, ha chiesto che aumenti la pressione su Mosca, in particolare con le sanzioni.

Dall’Europa, si è sollevato un coro unanime di sdegno per il bombardamento ad opera delle forze russe. Attacco che, fra le altre cose, è giunto mentre l’arcivescovo Luis Marin de San Martin, Elemosiniere di Papa Leone XIV, è giunto a Kyiv insieme al sottosegretario Massimo Ralli per portare aiuti e conforto alla popolazione di diverse città ucraine, tra cui la stessa Dnipro. L’Alta rappresentante dell’Unione europea, Kaja Kallas, ha affermato che il raid sulla stazione ferroviaria “rende abbondantemente chiaro che Mosca non è interessata alla pace”. Tema, questo, che invece è centrale in questa complessa fase di trattative sponsorizzata dalla Casa Bianca. In queste ore, sembra confermato l’incontro trilaterale ad Abu Dhabi tra delegati russi, ucraini e statunitensi, probabilmente il 10 novembre. Ma proprio su questo vertice, ieri il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha lanciato un segnale molto chiaro: la presenza europea non è gradita a Putin.

Dopo che si era parlato di Björn Seibert, capo di gabinetto e stretto collaboratore della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, come rappresentante Ue, Peskov è stato netto. “La Federazione Russa e gli Stati Uniti non hanno bisogno di partecipanti di questo tipo, la cui posizione mira a incitare la guerra”, ha detto il portavoce di Putin. E questa doccia gelata nei riguardi di Bruxelles conferma come Mosca voglia perseguire la linea dell’intransigenza nei confronti del Vecchio Continente. Del resto, Putin ormai guarda al resto del mondo. Oltre alla partnership con la Cina e agli accordi economici con gli Stati Uniti, il presidente russo ha deciso anche di blindare i suoi rapporti con l’Africa.

E mentre 600 droni ucraini puntavano alla regione di Mosca, proprio nella capitale russa lo “zar” incontrava i leader dei Paesi africani. “Siamo alleati naturali nella costruzione di un ordine mondiale multipolare e autenticamente democratico, libero da diktat e doppi standard e basato sul rispetto delle norme del diritto internazionale e dei principi fondamentali della Carta delle Nazioni Unite”, ha dichiarato Putin.

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Lorenzo Vita