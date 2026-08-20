I media statunitensi ne sono ormai sempre più convinti: Donald Trump sta cercando di uscire dal conflitto con l’Iran. Il presidente americano pensava di riuscire a piegare Teheran a più miti consigli dopo l’ultima ondata di bombardamenti. Ma una volta terminata l’ultima escalation missilistica, il negoziato non è ripreso, l’Iran non è stato sconfitto né si è convinto a scendere a compromessi sullo Stretto di Hormuz e sul nucleare. E mentre i Paesi alleati di Washington si interrogano sul destino dell’intera regione e sulla strategia della Casa Bianca, Trump sembra ormai deciso a cambiare tattica. Colpire militarmente la Repubblica islamica non è servito a raggiungere gli obiettivi prima della guerra, anche se l’opzione bellica resta sul tavolo di The Donald così come la sua imprevedibilità.

Ma per adesso, il presidente Usa si sarebbe convinto che la strada migliore è quella di soffocare l’Iran con un doppio isolamento: economico e diplomatico. A detta della Cnn, la prova è stata la decisione di Trump di ammettere che non vi fossero più colloqui in corso con Teheran. “Non sono in corso né sono programmati colloqui con la Repubblica Islamica dell’Iran”, aveva scritto sul social Truth il presidente degli Stati Uniti, che so era anche detto certo del fatto che lo Stretto di Hormuz fosse “aperto e operativo”. E l’impressione delle fonti che hanno parlato con l’emittente americana è che ormai The Donald ritenga che sia inutile spingere di nuovo sull’acceleratore delle operazioni militari. Il tycoon aspetta segnali positivi da parte dell’Iran. Messaggi che indichino che a Teheran vogliano arrivare a un’intesa che soddisfi di più le esigenze di Washington e dei suoi alleati (in primis di Israele). In caso contrario, l’opzione di Trump sempre sia quella di continuare con lo stop a ogni trattativa, con nuove sanzioni economiche attese già in questi giorni e con un blocco navale potenzialmente a tempo indeterminato. Questo, almeno, è quanto ha detto anche il capo del Pentagono, Pete Hegseth.

Qualcosa in realtà sembra essersi mosso anche nei rigidi e complessi meccanismi della diplomazia iraniana. Ieri, il presidente del parlamento iraniano, Mohammed Bagher Ghalibaf, capo negoziatore nei lunghi mesi di colloqui, ha scritto sul social X che sta emergendo un “nuovo ordine regionale” e che “gli Stati Uniti stanno cercando un’uscita onorevole dalla regione”. Segno che comunque anche Ghalibaf, al netto della retorica e della propaganda, immagina dei contatti tra le parti. Allo stesso tempo, l’ambasciatore iraniano in Russia, Kazem Jalali, ha ribadito che Teheran non ha chiuso del tutto le porte alla diplomazia. “Non c’è dubbio che, insieme alla disponibilità dell’Iran a negoziare e al dialogo, il Paese rafforzerà la propria preparazione militare e prenderà in considerazione gli scenari peggiori” ha segnalato il rappresentante iraniano a Mosca. E tra questi scenari peggiori, non è escluso anche un allargamento del conflitto fino alla stessa Europa. Secondo il Financial Times, infatti, in Iran si starebbe studiando un piano (considerato da molti esperti ben poco concretizzabile) per colpire le basi americane nel Vecchio Continente da cui partirebbero eventuali attacchi Usa contro la Repubblica islamica.

Per le fonti interne al regime, tra gli obiettivi vi sarebbero in particolare le basi in Bulgaria e a Cipro, già usate nell’ambito delle operazioni americane contro Teheran. Non sono escluse anche altre ipotesi, come quella di tranciare i cavi sottomarini che passano nei fondali del Golfo Persico. Sofia ha già detto di avere innalzato il livello di allerta. La Nato, invece, ha fatto sapere di essere “pronta ad affrontare qualsiasi minaccia e farà sempre tutto il necessario per difendere tutti gli Alleati”. Ma mentre lo stesso ministro della Difesa italiano, Guido Crosetto, ha parlato di ipotesi “irrealistiche”, la minaccia rientrerebbe in ogni caso nello spettro della guerra psicologica che da tempo è uno dei terreni di scontro dei nuovi conflitti.

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Lorenzo Vita