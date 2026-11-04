La tensione sul fianco orientale della Nato non accenna a diminuire. E mentre Donald Trump spinge per riattivare in modo più concreto il negoziato tra Russia e Ucraina (l’appuntamento è per la prossima settimana ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti), in Europa si continua a lavorare su due obiettivi. Il primo è cercare di frenare eventuali provocazioni russe. Il secondo, fornire garanzie a Kyiv. E negli ultimi giorni, la Polonia rappresenta il punto di incontro geografico di queste due traiettorie.

Ieri il primo ministro Donald Tusk ha spiegato che nella notte tra lunedì e martedì, lungo il confine di Kaliningrad, era stata sventata quella che poteva essere identificata come una provocazione da parte di Mosca. Il capo del governo polacco ha dichiarato che le guardie di frontiera avevano ricevuto la segnalazione di “persone con torce elettriche” subito dopo la mezzanotte e che avevano impedito che si verificasse un incidente. Tusk non ha fornito ulteriori dettagli. Tuttavia, ha precisato che da settimane il suo governo riceve avvertimenti su possibili azioni di sabotaggio o “semplici” provocazioni da parte della Russia. E, proprio per questo motivo, Varsavia ha deciso di rafforzare la frontiera con Kaliningrad e con la Bielorussia inviando forze antiterrorismo, reparti delle guardie di frontiera e agenti di polizia.

Del resto, proprio ieri il Paese è stato coinvolto, insieme ad altri in tutta Europa, da falsi allarmi bomba su alcuni aerei di linea che hanno costretto a molteplici atterraggi di emergenza e all’attivazione di tutte le misure per proteggere i cieli e gli scali coinvolti. E per questo mese, sempre il territorio polacco sarà invece teatro dell’esercitazione militare che ha lo scopo di preparare alcune forze armate europee a intervenire in Ucraina subito dopo il conflitto. L’obiettivo delle manovre, che vede un dispiegamento di circa 2800 militari, è quello di addestrare le truppe a muoversi insieme su alcune missioni specifiche, dal trasporto di persone e attrezzature fino al rifornimento in volo anche in vista di una possibile riapertura dei cieli ucraini. L’esercitazione, guidata da Francia e Regno Unito, vedrà il coinvolgimento anche di Belgio, Estonia, Germania, Lituania, Paesi Bassi, Spagna e Svezia, oltre che della Polonia come Paese ospitante.

A cosa serve l’esercitazione

Per Londra e Parigi, che rappresentano le “capitali” della Coalizione dei Volenterosi, questa esercitazione serve a inviare soprattutto tre segnali. Il primo è rivolto chiaramente alla Russia. L’idea è quella di far comprendere al Cremlino che l’Europa non ha intenzione di abbandonare Kyiv anche nel prossimo futuro, e che, soprattutto in una fase postbellica, le garanzie di sicurezza saranno fornite anche per proteggere la riattivazione e la ricostruzione del Paese invaso. Questo serve naturalmente a rassicurare anche Volodymyr Zelensky, che ieri, a Berlino, ha confermato l’incontro di oggi tra rappresentanti ucraini, della Nato, dell’Unione europea e degli Stati Uniti proprio per discutere delle garanzie di sicurezza.

Infine, un terzo segnale è anche quello che i Volenterosi cercheranno di mandare a Washington. Trump ha fatto intendere più volte che la sua Amministrazione vuole che i partner Nato si impegnino di più negli aiuti militari a Kyiv. Ma in una fase di forte allineamento tra il presidente Usa e Vladimir Putin, le manovre in Polonia servono anche a far capire che la rotta intrapresa da Bruxelles non è quella di un riavvicinamento a Mosca senza prima offrire tutto il supporto alla popolazione ucraina.

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Lorenzo Vita