La risposta del presidente del Consiglio europeo António Costa alla premier Giorgia Meloni conferma che il dibattito a Bruxelles è aperto. Mentre gli Stati Uniti continuano a sponsorizzare il negoziato tra Russia e Ucraina, all’Unione europea serve un negoziatore. Una persona che parli con il Cremlino e che rappresenti Paesi che, al momento, procedono in ordine sparso. Anche la Commissione europea, attraverso la portavoce Paula Pinho, ha sottolineato di essere “pienamente d’accordo” con la presidente del Consiglio italiana e sulla “necessità di essere uniti, coerenti e determinati nel difendere i nostri interessi e nel sostenere l’Ucraina”.

E il tema, oggi, è stato ripreso addirittura dal portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, che lo ha sfruttato per redarguire proprio gli europei. “Non riescono ancora a decidere chi possa parlare a loro nome”, ha affermato in conferenza stampa, “stiamo assistendo a una prolungata indecisione e impreparazione”. Le accuse da parte del portavoce di Vladimir Putin hanno naturalmente la funzione quasi di schernire l’Ue rispetto alle superpotenze. Anche se poi lo stesso Peskov ha affermato che “un dialogo con gli europei sarà necessario”, dal momento che, quando verrà discusso “di sicurezza reciproca tra Russia e Ucraina”, allora si parlerà anche del “futuro della sicurezza europea”. Un avvertimento che serve anche a segnalare un problema strategico con cui Bruxelles e le cancellerie del Vecchio Continente devono fare i conti: questi negoziati, che si riapriranno il 10 novembre in formato trilaterale negli Emirati Arabi Uniti, andranno a incidere anche sull’architettura di difesa dell’Europa. E proprio per questo, l’Alta rappresentante Kaja Kallas ieri ha detto che “qualsiasi accordo, per essere attuato, richiederà il coinvolgimento dell’Unione”.

Bruxelles, dunque, non può fare a meno di essere presente. Sia per decidere il proprio destino, sia per non abbandonare Kyiv a un tavolo in cui rischia di essere messa all’angolo degli interessi convergenti di Putin e Donald Trump. In molti, anzi, credono che la sconfitta elettorale alle midterm del presidente Usa possa avere come effetto quello di una velocizzazione del Cremlino, che potrebbe cercare di imporre un accordo di pace rapido e fortemente a sfavore dell’Ucraina. Questo scenario è ben noto al presidente Volodymyr Zelensky. Ma, come scrive il New York Times, non è da escludere nemmeno un’altra possibilità, e cioè che lo zar voglia rallentare il ritmo per giungere al vero negoziato quando ci saranno anche le elezioni presidenziali in Francia, ovvero in primavera, e in attesa di capire come si evolveranno le crisi politiche in Germania e Polonia. Proprio per questo, Zelensky sta cercando di rafforzare i legami con l’Europa soprattutto sulle garanzie di sicurezza, sia nel presente sia per quanto riguarda l’eventuale (e auspicato) futuro postbellico.

Gli ultimi raid russi hanno provocato decine di vittime e continuato a colpire le centrali elettriche. Il bilancio dei morti a Komyshuvakha è salito a 50. Ma Zelensky ha bisogno anche degli Stati Uniti, sia per il peso diplomatico che per le forniture di sistemi d’arma, dati di intelligence e per i Patriot. E come assist a Trump, il presidente ha anche rilanciato l’ipotesi di elezioni, anche se solo online. “Consentire le elezioni ma non permettere ai soldati di votare è ingiusto”, ha detto Zelensky, “possiamo pensare alle online. Potrebbe essere una soluzione realistica, ma poi il Parlamento dovrà cercare e trovare una soluzione”.

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Lorenzo Vita