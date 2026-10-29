Donald Trump è sicuro che l’incontro tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky si terrà a breve. “Verrà organizzato molto presto e credo che si possano fare notevoli progressi”, ha affermato il presidente degli Stati Uniti, sempre più convinto che il negoziato decolli. Per la Casa Bianca, è un obiettivo prioritario.

Incontro Putin-Zelensky

Trump vuole tradurre questa trattativa in un trionfo diplomatico da spendere anche in chiave interna. Il suo desiderio è quello di trasformare il prossimo G20 che ospiterà a Miami nel palcoscenico perfetto per questo incontro tra il presidente russo e quello ucraino. Domani ci sarà forse un primo assaggio, con l’arrivo ad Atlanta del ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, atteso dalla riunione tra i capi della diplomazia dei Venti. Ma per Trump, l’obiettivo è chiaramente il summit dei leader in Florida a dicembre. E a quell’appuntamento, il tycoon vuole arrivare con una trattativa quasi avviata alla conclusione. Tuttavia, quanto questo scenario possa concretizzarsi è difficile da dire. Intervistato dal Sun, Zelensky è stato chiaro: “Io e Trump siamo sulla stessa lunghezza d’onda quando parliamo della necessità di porre fine a questa guerra russa. Tuttavia, vediamo strumenti diversi per raggiungere questo obiettivo”.

Il trilaterale di Abu Dhabi

Inoltre, in conferenza stampa, il presidente ucraino ha lanciato un avvertimento sul fatto che lo scopo di Mosca sia molto più ampio, e cioè riscrivere l’architettura della sicurezza europea con un accordo separato con la Nato e con gli Stati Uniti. E ha anche avvertito i potenziali mediatori, quindi anche Washington, che le dispute territoriali tra Russia e Ucraina dovranno essere gestite esclusivamente tra questi due Paesi, senza lasciare il campo a soli scambi di documenti o colloqui indiretti. Per Trump, questo non è detto che sia un problema. Vuole che i due leader si incontrino e spera che il trilaterale di Abu Dhabi previsto a novembre (dove secondo il Financial Times gli Usa eviterebbero pressioni sull’Ucraina per i territori da cedere) possa portare anche a questo momento. Ma intanto, la strategia della Casa Bianca sembra essere orientata principalmente a concludere accordi commerciali con il Cremlino.

I leader UE e di Londra al negoziato

Il Financial Times ha rivelato che tra Mosca e Washington si stanno rafforzando i contatti per il ritorno delle aziende americane nel settore petrolifero russo e di quello delle compagnie aeree Usa per operare negli aeroporti e nello spazio aereo della Federazione. Tra i vari dossier, vi sarebbero anche la ripresa dell’esportazione di gas di Mosca all’Europa attraverso il Nord Stream e la fine delle sanzioni sulla vendita di fertilizzanti. E questo confermerebbe il l’allineamento tra Washington e il Cremlino. Uno scenario che Putin non può che apprezzare e volere blindare a tutti i costi, tanto che ieri ha anche elogiato pubblicamente Elon Musk definendolo “un genio” e ribadendo la volontà di trovare intese sui satelliti. E, oltre ad adulare Trump, lo “zar” vuole anche evitare che gli europei entrino troppo direttamente nella partita. Proprio per questo motivo, non deve sorprendere che Zelensky abbia ribadito la necessità che i leader Ue e di Londra partecipino al negoziato. Mentre il consigliere diplomatico del Cremlino, Yuri Ushakov, ieri ha dichiarato che la partecipazione di inviati del Vecchio Continente è un tema che non è stato in alcun modo “nemmeno sollevato” nelle recenti conversazioni. “Potrebbero presentarsi se comprano i biglietti ma nessuno li inviterà al tavolo negoziale”, ha chiosato Ushakov.

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Lorenzo Vita