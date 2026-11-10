Il vertice trilaterale che inizia oggi ad Abu Dhabi può essere un passaggio decisivo nel negoziato voluto da Donald Trump per la guerra in Ucraina. Il presidente degli Stati Uniti, che ha mandato negli Emirati Arabi Uniti Steve Witkoff e Jared Kushner, nella sua ultima intervista alla Cbs ha detto che l’accordo è vicino, avvertendo però che “l’Ucraina finirà per assumere una forma un po’ diversa”. E senza fornire ulteriori dettagli, l’indicazione data da Trump appare chiara: Kyiv dovrà fare delle concessioni territoriali anche se il presidente Volodymyr Zelensky ha assicurato che formalmente non vi potrà essere alcuna modifica del territorio sancito dalla Costituzione. Le questioni da affrontare negli Emirati non sembrano circoscritte solo alla guerra. Il conflitto prosegue senza sosta.

Il sangue continua a scorrere. I gruppi hacker Cyber Partisans (dissidenti bielorussi) e Silent Crow (ucraini) hanno detto di avere trafugato dati che indicano la cifra di 400mila morti russi. Il metodo usato dai “pirati” informatici non prevede una verifica accurata, tanto che l’hanno chiesto ai media internazionali. I dati presi da Mosca parlano di oltre 400mila decessi legati a eventi bellici o alle loro conseguenze. Come spiegano gli osservatori, nel numero sono annoverati anche morti civili, di altri conflitti o anche persone decedute dopo l’inizio dell’invasione. Circa 14mila soldati sono stati conteggiati pur essendo deceduti fuori dai combattimenti. In ogni caso, oltre 392mila sono stati certificati come morti legate esplicitamente alla guerra in Ucraina. Mosca ha negato che vi sia stata anche solo un’intromissione di agenti esterni nei propri server. Ma l’impressione è che anche in Russia non si possa più negare il drammatico numero dei caduti né i costi dell’invasione. Proprio per questo motivo, anche Vladimir Putin ha deciso di assecondare il negoziato, consapevole che Trump più attento alle sirene di Mosca e che ha tempo fino a che il nuovo Congresso non cambi in base ai risultati delle Midterm. Inoltre, lo “zar” vuole che negli Emirati non si discuta solo della guerra, ma anche di equilibrio tra potenze. Il segretario di Stato Marco Rubio ha chiarito che sono stati fatto progressi sulla “architettura di sicurezza postbellica dell’Ucraina e, più in generale, del continente europeo”. Anche il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, ha spiegato che tra i dossier sul tavolo c’è la sicurezza “dell’intera regione”.

Ma su questo tema, il punto interrogativo è il ruolo dell’Unione europea. La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha annunciato la presenza di Bruxelles al tavolo emiratino, con la portavoce Paula Pinho che ha spiegato che la Commissione sarà rappresentata “a livello di consigliere per la sicurezza nazionale” insieme al Consiglio. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha chiarito che il formato dei colloqui è solo trilaterale. Rustem Umerov, capo negoziatore ucraino, ha detto che Kyiv terrà “incontri di coordinamento separati” con i rappresentanti di Regno Unito, Francia, Germania e Italia, della Nato e della Commissione. E la presenza del formato E4 e dell’Ue certifica l’intenzione dell’Europa di non rimanere esclusa da ciò che viene deciso a questo vertice. Lo stesso auspicio di Kushner, che ieri ha avvertito che “il raggiungimento di un accordo globale e duraturo” che riguarda la guerra in Ucraina “richiederà anche un confronto diretto tra la Russia e i nostri partner europei sulle più ampie disposizioni in materia di sicurezza che li riguardano più da vicino”. E l’Alta Rappresentante Ue per la Politica estera Kaja Kallas in un punto stampa a margine del G7 dei ministri degli Esteri a Parigi, rincara: “Non ho grandi aspettative riguardo a questi colloqui”.

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Lorenzo Vita