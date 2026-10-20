La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha fatto un appello recentemente a tutte le forze politiche. In sé un appello banale e persino scontato. E cioè che tutti i partiti e le forze politiche dicano un no secco e condiviso alla violenza – sempre più drammatica e sempre più inquietante – e, al contempo, impegnarsi tutti a difendere la legittima e costituzionale libertà di manifestazione democratica ma senza alcuna tolleranza nei confronti della deriva violenta. Teppistica o criminale che sia.

Ed è proprio attorno a questo invito che inspiegabilmente emergono i soliti distinguo. Distinguo che legittimano, di conseguenza, le zone d’ombra, i balbettamenti, gli equivoci e in ultimo, ma non per ordine di importanza, una dubbia presa di distanza dalla violenza. E questo per un semplice motivo: visto che la guida politica dell’attuale opposizione è nelle mani della sinistra radicale, massimalista, estremista e populista, l’obiettivo politico di fondo è quello di distruggere il nemico politico. E, di conseguenza, nulla può vedere l’attuale sinistra accomunata con l’attuale maggioranza di governo su nessuna priorità politica. Neanche nella difesa della democrazia e nel pieno e convinto respingimento di ogni forma di violenza politica e di piazza. Perché, alla fine, le parole d’ordine sono sempre quelle di dire “no alla violenza” aggiungendo sempre un “ma”. E proprio quel “ma” porta sempre a privilegiare la comprensione del disagio sociale e a capire (e a volte anche a giustificare) la violenza di piazza che si respinge per principio ma sempre e solo formalmente e burocraticamente.

Ora, al di là delle posizioni dei singoli partiti che sono note e che non richiedono neanche di essere ulteriormente approfondite, si tratta di capire se questo nodo, squisitamente politico, può essere sciolto o meno. C’è la volontà per arrivare a un “no” condiviso della violenza e, nello specifico, della violenza di piazza? Perché se quel “no condiviso” alla violenza non può essere pronunciato per una insuperabile pregiudiziale politica e ideologica nei confronti del nemico – cioè l’attuale governo guidato da Giorgia Meloni – si corre il serio rischio di un imbarbarimento progressivo della nostra vita democratica e della stessa messa in discussione della qualità della nostra democrazia e della solidità delle istituzioni democratiche.

Forse è arrivato il momento di stringere un “patto costituzionale” come negli anni ‘70 e ‘80 tra le principali formazioni politiche e democratiche del nostro Paese per battere e contrastare la violenza politica. Se questo non dovesse accadere, sapremo, alla fine, chi contrasta decisamente la violenza e chi, invece, la tollera, la comprende, la capisce e, alla fine, forse anche la giustifica.

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Giorgio Merlo