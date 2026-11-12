Fuori dalla politica, ma non lontano da Forza Italia. Pier Silvio Berlusconi chiude ancora una volta la porta a una discesa in campo, sua e della sorella, senza però distogliere lo sguardo dal partito fondato dal padre. L’occasione è il consueto incontro con la stampa nella sede Mediaset di Cologno Monzese. Lì il presidente e amministratore delegato di Mfe-MediaforEurope rivendica conti che tengono, e in qualche voce migliorano, nonostante un mercato pubblicitario che definisce «assurdo». Rilancia anche l’ambizione europea del gruppo, con una nuova espansione all’estero e la Francia per la prima volta esplicitamente nel mirino.

Ma a pochi mesi dal voto, la politica entra inevitabilmente nella conversazione. «Io e Marina siamo in sintonia assoluta. E né io né lei intendiamo scendere in politica», scandisce. Il disimpegno personale, però, non equivale a disinteresse. Il legame con Forza Italia resta e viene rivendicato come una questione di eredità e di valori: «Condividiamo l’interesse a mantenere vivo ciò che mio padre ha creato e c’è un interesse da imprenditori, perché crediamo nei valori che mio padre ha sempre sostenuto». Sul ruolo attribuito alla sorella nelle vicende interne del partito, Pier Silvio sceglie di ridimensionare: «Marina è stata messa al centro di ciò che avviene in Forza Italia ma ha semplicemente parlato con persone avendo in mente l’interesse del partito». Poi sorride: «Io e Marina siamo oltre la sintonia assoluta».

Intanto gli azzurri si muovono come una grande stazione. Arrivi e partenze si incrociano febbrilmente, in una fase in cui ogni spostamento pesa sulla composizione delle liste. In uscita c’è già un nome certo: il senatore Raffaele De Rosa lascia il partito. «Guardo a Sud chiama Nord di Cateno De Luca», dice. In una nota parla di una scelta «maturata con serenità, responsabilità e piena consapevolezza». Ringrazia Forza Italia «per il percorso condiviso», ma ritiene ormai «venute meno le condizioni politiche» per restare. E lunedì potrebbe toccare ad altri. I deputati Pino Bicchielli e Annarita Patriarca sono dati in uscita, e Lega e Fratelli d’Italia sarebbero pronti ad accoglierli. Si tratterebbe di un travaso interno alla maggioranza, destinato comunque a ridisegnare i rapporti di forza tra gli alleati.

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Sul fronte degli ingressi, Luigi Marattin non ha ancora sciolto le riserve, ma viene dato in avvicinamento. In Campania, un altro nome da seguire è quello di Raffaele De Luca, sindaco di Trecase e presidente del Parco nazionale del Vesuvio. Secondo indiscrezioni, sarebbe tra i profili valutati da Fulvio Martusciello per le candidature azzurre nella regione. Attorno al partito prende forma anche una lista civica nazionale. A Milano si sono riuniti per la prima volta i fondatori di «Cittadini in Rete». Il movimento vuole intercettare la domanda di rinnovamento del Paese e unire la battaglia per nuovi diritti a «l’etica dei doveri e delle responsabilità», per approdare a «un rinnovato civismo». Lo guida il presidente Enzo Rosario Magaldi, affiancato dai vicepresidenti Ubaldo Livolsi e Raimondo Grassi e da Riccardo Ronchitelli, segretario politico e tesoriere. Francesco De Simone figura come cofondatore. Soggetto federale, si colloca «naturalmente nel campo dei liberali e dei riformatori» e richiama i valori di libertà, uguaglianza, giustizia, responsabilità e solidarietà. Potrebbe offrire all’area moderata un bacino in più, proprio mentre Forza Italia ridisegna i propri confini.

Aldo Torchiaro

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Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

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