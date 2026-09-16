«Non saremo noi i soldati delle vostre guerre. Se queste destre ci porteranno a un vero conflitto, alle armi andateci voi, perché noi organizzeremo i disertori». Alla Festa nazionale dell’Unità di Reggio Emilia, Virginia Libero, segretaria nazionale dei Giovani Democratici, ha pronunciato questa frase tra gli applausi. Poi scende dal palco e riceve il lungo abbraccio – eloquente – di Elly Schlein. Proprio nei giorni in cui gli Eurofighter italiani, impegnati nel rispetto del loro mandato di pattugliamento Nato, intervengono per intercettare e abbattere droni russi nei cieli della Lituania.

Addio, nel breve volgere di poche parole, a decenni di quella cultura della difesa e della sicurezza che furono centrali nel manifesto con cui nacque il Pd al Lingotto. E tanti saluti anche alla storia dei Partigiani, che incarnarono l’opposto esatto dei disertori e imbracciarono le armi a fianco dell’esercito americano e di quello inglese per liberare l’Italia. Insorgono giornalisti, intellettuali, ma anche militanti di sinistra. Antonio Polito, impegnato a raccontare la Costituzione nel suo ultimo libro, trasecola. L’articolo 52 della Costituzione stabilisce che «la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino». Ma la Costituzione più bella del mondo va difesa, si sa. Non letta. Non studiata. L’articolo 11 ripudia la guerra come strumento di offesa, ma non ripudia la difesa della Repubblica. Non impone di restare inermi davanti a un’aggressione. A insorgere, su X, è stato perfino Franco Bassanini, giurista, ex ministro della Funzione pubblica e tra i fondatori del Partito democratico. “Può fare la segretaria nazionale dei Giovani Democratici una ragazza che propone a questo movimento un obiettivo chiaramente incostituzionale?”, si è chiesto.

Il problema, dunque, non è impartire una tirata d’orecchie a una ragazza. È capire quale cultura politica la segreteria nazionale del Pd stia lasciando crescere nei suoi giovani. Perché i Giovani Democratici avevano già fatto parlare di sé per episodi di velato antisemitismo denunciati da Daniele Nahum a Milano e per una certa disinvoltura nell’utilizzo di simboli e riferimenti politici, come il poster di Fidel Castro.

Il Pd dovrebbe chiedersi se la propria organizzazione giovanile stia formando cittadini consapevoli, oppure militanti addestrati a considerare la difesa occidentale come una colpa e la resa come una virtù. Virginia Libero può pensarla come vuole. Ma non può pretendere di rappresentare la futura classe dirigente del Pd trasformando la diserzione in un manifesto politico. Elly Schlein dovrebbe dirlo con chiarezza. Non intervenire, in questo caso, sarebbe disarmante.

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

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