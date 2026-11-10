«I prossimi attacchi informatici potrebbero colpire non solo le infrastrutture strategiche, ma anche i servizi che utilizziamo ogni giorno». A lanciare l’allarme è Luigi Martino, professore di Cyberspazio e Relazioni Internazionali all’Università di Bologna.

Professor Martino, gli attacchi informatici che stanno colpendo l’Italia sono un segnale di escalation della guerra ibrida? Che cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi mesi?

«La guerra ibrida è soltanto all’inizio. È una forma di conflitto che evolve insieme alla tecnologia, che ne rappresenta un elemento fondante. Anche le minacce stanno cambiando a una velocità esponenziale. Il problema è che il perimetro degli obiettivi potenzialmente vulnerabili è estremamente esteso e non è stato progettato per resistere a minacce di questa portata. In futuro potremmo assistere ad attacchi informatici sempre più ampi. L’obiettivo fondamentale è diffondere un clima di incertezza e insicurezza nella popolazione».

Si parla soprattutto di una pista russa. Ma dietro questi attacchi c’è soltanto Mosca? E quale ruolo svolgono Cina, Iran e Corea del Nord?

«La pista russa è quella più immediata perché conosciamo il modus operandi di Mosca almeno dal 2007, quando un attacco informatico paralizzò l’Estonia (l’azione prese di mira siti governativi, banche e media e venne attribuita a gruppi filorussi nel contesto delle tensioni con Mosca per la rimozione di un monumento sovietico, Ndr). La Russia ha sviluppato una vera e propria dottrina della guerra ibrida, nella quale gli strumenti cyber svolgono un ruolo centrale. Ma non è l’unico Paese a utilizzare queste tecniche. La Cina lo fa in maniera sistemica, mentre la Corea del Nord ricorre agli attacchi informatici prevalentemente per finalità economiche. L’Iran, invece, ha istituzionalizzato queste attività su tre livelli: quello ufficiale, riconducibile ai Guardiani della Rivoluzione, dei mercenari informatici e quello ideologico. Il punto è che diversi regimi autoritari e non democratici hanno ormai integrato l’impiego malevolo delle tecnologie nelle proprie strategie politiche e militari, utilizzandole per perseguire i rispettivi obiettivi».

L’ombrello protettivo americano non è sufficiente a difendere l’Italia e l’Europa da queste minacce?

«Non possiamo pensare all’ombrello americano in campo cyber come all’ombrello nucleare. Durante la Guerra fredda, la deterrenza atomica garantiva un equilibrio del terrore tra le grandi potenze. Nel cyberspazio questo meccanismo non funziona allo stesso modo, perché nessuno è immune dagli attacchi. Gli stessi Stati Uniti sono vittime dirette di queste operazioni. Il problema è che nel mondo digitale non può esistere un poliziotto globale capace di controllare tutte le minacce. Nella dimensione militare tradizionale, la dimostrazione della propria potenza può contribuire a imporre un ordine e a dissuadere l’avversario. Nel cyberspazio le dinamiche sono completamente diverse».

La guerra informatica coinvolge anche le imprese private? Possono condurre attacchi autonomamente e, soprattutto, per conto di chi agiscono?

«Non abbiamo elementi per affermare che aziende private conducano autonomamente operazioni ostili di guerra informatica. Sappiamo però che negli Stati Uniti è stato introdotto un provvedimento che consente alle imprese, in determinate circostanze, di ricorrere al cosiddetto hack back, ossia di reagire a un attacco informatico attraverso strumenti di autodifesa. Il problema principale è quello dell’attribuzione degli attacchi, al quale si aggiungono i rischi reputazionali per le aziende coinvolte. Ammettere pubblicamente di essere stati attaccati può avere conseguenze nei rapporti con clienti, investitori e altri stakeholder. Per questo su tali operazioni esiste la massima riservatezza. Non conosciamo casi documentati di aziende che abbiano risposto autonomamente a un attacco, ma questo non significa necessariamente che non sia accaduto. In ogni caso, operazioni di questo genere vengono generalmente condotte in collaborazione con le agenzie di intelligence o con le autorità di sicurezza. Occorre inoltre distinguere tra le imprese che forniscono tecnologie utilizzabili in ambito militare e chi decide concretamente di impiegarle. Pensiamo, per esempio, a Starshield di SpaceX, un sistema fornito al Dipartimento della Difesa americano. È il Dipartimento a decidere come utilizzarlo».

Antonio Picasso Antonio Picasso, giornalista e consulente di comunicazione. Ha iniziato a scrivere di economia, per poi passare ai reportage di guerra in Medio Oriente e Asia centrale. È passato poi alla comunicazione d’impresa e istituzionale. Ora, è tornato al giornalismo. Scrive per il Riformista ed è autore del podcast “Eurovision”. Ha scritto “Il Medio Oriente cristiano” (Cooper, 2010), “Il grande banchetto” (Paesi edizioni, 2023), “La diplomazia della rissa” (Franco Angeli, 2025).

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