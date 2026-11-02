Nella manovra finanziaria il governo sceglie di tagliare sulla scuola per recuperare 84 milioni di euro nel 2027 e 252 milioni annui dal 2028 in poi. Meno personale e insegnanti. E così prossimo anno spariranno 6974 posti distribuiti tra 4925 cattedre e 2049 amministrativi ATA. Una decisione che spingerà alle rivolte nelle scuole di tutta Italia, con sindacati, insegnanti e studenti tutti dalla stessa parte. Un passo indietro che i tre maggiori sindacati uniti condannano in pieno: “Una scelta gravissima che metterà in ginocchio la scuola italiana”.

Fattore denatalità

Il pretesto per dare seguito al processo di riduzione è l’alto tasso di denatalità. Un trend in crescita che neppure il governo della famiglia è riuscito a ridurre in oltre quattro anni. Meno studenti, meno docenti, anche se il rapporto non è quello delle ‘classi pollaio’. In un decennio le scuole italiane si sono svuotate di due milioni di giovani, all’incirca 150 mila cattedre in meno. E dal 2025 al 2030, la riduzione della popolazione fra i 3 e i 18 anni, in età scolastica sarà di 796.000 unità. E ad essere toccato dal fenomeno anche il personale scolastico, proprio quello che molto spesso svolge un prezioso lavoro di controllo, vigilanza dei minori, pulizia, gestione delle scuole.

Quattro anni di slogan Valditara

L’intervento riguarda solo l’organico del potenziamento, e non i docenti impegnati nelle lezioni ordinarie in classe, e il governo assicura che non ci sarà alcun licenziamento. Il dato di fatto è però evidente: la scuola, così, non migliora. Galleggia, arranca, vede il rapporto tra studenti e professori rimanere stabile, le attività pomeridiane prive della possibilità di progredire, i ragazzi meno controllati, le difficoltà didattiche, relazionali e i potenziali problemi di violenza e bullismo più difficili da individuare in un contesto che dovrebbe proteggere e far crescere. Chiuso in un cassetto c’era il progetto di sfruttare al meglio gli edifici anche nel pomeriggio: in assenza di personale l’idea di Valditara resta lì. Proprio il Ministro, in occasione della manovra di due anni fa, definì i primi tagli una misura transitoria. Erano già 7000 posti. E il ministero che voleva occuparsi del divieto di burqa e del numero di stranieri in classe, dell’importanza del voto in condotta, del divieto ai cellulari, dello studio della Bibbia, del Latino, dell’addio ad asterisco e schwa, del ‘no’ all’educazione sesso-affettiva, delle bocciature a chi per protesta decideva di non sostenere l’orale della maturità, dopo cinque anni di indisturbato governo si ritrova un problema ben più grande da fronteggiare. A ricordarglielo saranno le piazze.

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Luca Frasacco