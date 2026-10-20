Il cuore di Milano è stato messo a ferro e fuoco: sassi e bombe carta sugli agenti, carriole colme di sampietrini, un’auto dei carabinieri devastata e saccheggiata, vetrine sfondate, negozi depredati. Centoquattro agenti feriti. E domenica il copione si è ripetuto: duemila ragazzini di nuovo in Duomo, un supermercato saccheggiato in via Torino. Il caro vita, in tutto questo, era soltanto il pretesto.

Eppure, a ventiquattr’ore di distanza, c’è già chi distingue. Un autorevole commentatore saluta in quei giovani il segno di chi non si rassegna al vuoto di umanità dell’Europa, scomoda la Scuola di Francoforte e l’uomo a una dimensione di Marcuse, evoca il nichilismo. Raffinato. Ma chi scaglia un sampietrino contro un ragazzo in divisa non contesta il capitalismo: contesta lo Stato di diritto, e lo fa con la sola dimensione che conosce, quella della pietra. Bisogna offrire loro idee, si dice.

Giusto: la prima è che la legge vale anche il sabato pomeriggio. Camus, che di rivolta se ne intendeva, scrisse «mi rivolto, dunque siamo»: la ribellione autentica crea un noi, non lo distrugge. Chi devasta la piazza di tutti quel noi l’ha già cancellato, e con esso ogni diritto a essere interpretato.

C’è un ordine nelle cose. Prima la legge: si chiama devastazione e saccheggio, art. 419 c.p., e la Procura di Milano ha il dovere di procedere senza esitazioni; se servono più uomini a presidiare le strade, anche l’Esercito. Poi, e soltanto poi, la riflessione: non sulle idee dei violenti, che non ne hanno, ma sulle radici di questa febbre autodistruttiva. Quanto al sindaco Sala, anziché contare i poliziotti degli altri, avrebbe potuto scendere in piazza a difendere la sua città. Ai radical chic che dal terrazzo, bandiera palestinese al vento, desiderano tanto comprendere, una sola risposta: comprendere il sampietrino è facilissimo, quando a riceverlo in testa è il figlio di un altro.

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Stefano Giordano