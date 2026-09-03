L’incredibile vicenda del minimarket di Torino, con il molestatore della dodicenne subito rimesso in libertà dal gip, ha scandalizzato tutti. E per la prima volta, anche la sinistra.

A insorgere ieri, oltre al centrodestra, ci sono stati i deputati del Pd e del M5S. Raffaella Paita, capogruppo al Senato di Italia Viva-Casa Riformista, ha annunciato un’interrogazione parlamentare al ministro Carlo Nordio.

Sulla sicurezza il centrosinistra deve fare un serio esame di coscienza. Dovrebbe farlo con serietà e per sempre, non all’occasione di questo o quel caso mediatico. Perché la politica non è un minimarket.

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