Cronaca
I tornelli del minimarket, la reazione della sinistra alla liberazione del molestatore
L’incredibile vicenda del minimarket di Torino, con il molestatore della dodicenne subito rimesso in libertà dal gip, ha scandalizzato tutti. E per la prima volta, anche la sinistra.
A insorgere ieri, oltre al centrodestra, ci sono stati i deputati del Pd e del M5S. Raffaella Paita, capogruppo al Senato di Italia Viva-Casa Riformista, ha annunciato un’interrogazione parlamentare al ministro Carlo Nordio.
Sulla sicurezza il centrosinistra deve fare un serio esame di coscienza. Dovrebbe farlo con serietà e per sempre, non all’occasione di questo o quel caso mediatico. Perché la politica non è un minimarket.
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