Sono arrivati con l’autobus di linea da Conegliano, una trentina, i cappucci tirati su. Sabato 17 ottobre sono entrati nel Tigotà di corso del Popolo, a Treviso, hanno preso merce dagli scaffali, spintonato i clienti, tirato oggetti ai commessi. Polizia e carabinieri ne hanno fermati quattordici, tutti fra i 14 e i 17 anni e quasi tutti studenti delle superiori del Coneglianese: quattordici Daspo urbani, quattro denunce per tentato furto. Il ritrovo era stato fissato sui social.

A Verona, lo stesso giorno, una quarantina di giovani ha versato benzina su un cassonetto in piazza San Nicolò; la sera, in piazza Pradaval, altri roghi e una bottiglia contro un’auto della polizia. Sessanta identificati, sei denunciati, sei minorenni sui sette accompagnati in questura. Nei video girati sul momento, qualcuno esulta: “Verona come in Francia”. La città non era fra quelle del corteo nazionale contro il caro vita, e le cronache non collegano nessuno dei fermati ai collettivi studenteschi. “Questi ragazzi si sentono intoccabili”, ha detto il sindaco di Treviso Mario Conte, deciso a colpire “il portafoglio dei genitori”. Il governo si è mosso nella stessa direzione: il decreto approvato martedì dal Consiglio dei ministri estende ai minorenni il fermo preventivo e l’arresto in flagranza differita e introduce sanzioni amministrative per i genitori. Per Stefani “non deve esserci alcuna tolleranza” verso i violenti, ma “il 90% dei giovani studia, lavora e si impegna attivamente”.

A Verona le opposizioni denunciano l’assenza di un intervento pubblico del sindaco Damiano Tommasi, che mentre scriviamo non ha ancora diffuso alcuna dichiarazione. Ragazzi senza bandiera e senza una richiesta da avanzare. Venerdì Piantedosi presiederà a Treviso il Comitato per l’ordine e la sicurezza. Dalla cintura arriva un’altra proposta: Angela Trevisin, sindaca di Silea, vuole degli Stati generali sui ragazzi con scuole, Ulss, famiglie e i giovani stessi, e il collega di Villorba Francesco Soligo l’ha portata alla Conferenza dei sindaci dell’Ulss 2. Trevisin ha detto anche una cosa che riguarda chi scrive: “Ogni video rilanciato, anche solo per indignarsi, dà a chi l’ha girato il pubblico che cercava”.

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Mario Alberto Marchi