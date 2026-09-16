Nulla di fatto. Il matrimonio tra Icardi e la Lazio non s’ha da fare. Il club biancoceleste aveva a lungo corteggiato l’argentino durante l’estate, poi la pista si era raffreddata per poi riscaldarsi una volta chiuso il calciomercato, come opzione tra gli svincolati. Ora la fumata nera sembra essere definitiva, con l’attaccante ex Inter che rimane uno dei nomi più importanti tra gli svincolati, e aspetta con ansia di conoscere il suo futuro.

L’ingaggio troppo elevato e il no di Gattuso

I motivi del definitivo crollo dell’idea Icardi sono molteplici, il primo sicuramente legato a questioni economiche. Come è noto, le casse di Formello sono in grande sofferenza, motivo per cui non è mai stato offerto un contratto ufficiale a Maurito, a causa soprattutto del suo ingaggio elevato. Un altro motivo che è risultato determinante per la chiusura definitiva dei sondaggi per l’argentino è stato il “no” di Gattuso, che ha mostrato parecchie perplessità sul giocatore. Icardi non rappresenterebbe infatti il tipo di attaccante ideale per il tecnico calabrese, che in rosa ha già Andrea Pinamonti. Rino conta molto sul suo numero nove, oltre ad aver posto la sua fiducia anche su Noslin, primo cambio del centravanti ex Genoa e Sassuolo.

Futuro in Premier?

Sfumata la Lazio, il futuro di Mauro Icardi sembra essere lontano dalla Serie A. E nelle ultime ore si sarebbe fatto vivo l’interesse del Tottenham, alla ricerca di un attaccante che garantisca gol ad un reparto attualmente in piena crisi di astinenza. L’argentino sarebbe un profilo perfetto per gli Spurs, data la sua abilità ad incidere soprattutto negli ultimi metri e finalizzare le occasioni create dalla squadra.

Tramontate le piste del campionato italiano, ora la prima squadra indiziata per aggiudicarsi il cartellino di Maurito è proprio il Tottenham. Il giocatore gradisce la destinazione e il progetto, ora la palla passa alla squadra, che dovrà intavolare una proposta per l’argentino.

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Riccardo Tombolini