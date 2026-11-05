Nel Veneziano le impegnative di residenzialità coprono il 67 per cento del fabbisogno delle case di riposo, e oltre duemila anziani che ne avrebbero diritto pagano la retta per intero, in qualche struttura più di cento euro al giorno. Il dato è uscito mentre il primo bilancio vero di Alberto Stefani, diciannove miliardi per il triennio 2027-2029 approvati dalla Giunta il 30 ottobre, arriva nelle commissioni di Palazzo Ferro Fini.

Il principio Stefani l’aveva annunciato ai sindaci dell’Anci, a Treviso: “Prima di chiedere un euro ai cittadini, anche a quelli più benestanti, dobbiamo razionalizzare la spesa e renderla più efficiente”. L’addizionale Irpef resta dov’era ai tempi di Zaia. Le novità si pagano con 45 milioni raccolti dentro la macchina regionale, tra enti strumentali, mutui rinegoziati e accertamenti fiscali, e finanziano soprattutto la medicina territoriale, con i medici di famiglia riuniti in gruppi e disponibili, a regime, dalle 8 alle 20, e un capitolo anziani da 42 milioni: 20 ai centri servizi perché i rincari non finiscano sulle rette, 22 in voucher alle famiglie, spendibili in struttura o a casa. Altri 20 milioni vanno ai “villaggi della longevità”, residenze domotiche per anziani ancora autosufficienti, pensate per ritardare l’ingresso in casa di riposo. L’altra scelta di peso riguarda l’ospedale di Padova: niente prestito Inail, che avrebbe lasciato la Regione in affitto per venticinque anni, ma fino a 380 milioni di finanziamento proprio, per tenere l’immobile in mano pubblica.

Nella stessa occasione Stefani aveva legato quei fondi a una decisione romana: le risorse regionali “si intersecheranno con il fondo per la non autosufficienza, che il governo ha già dichiarato di voler aumentare”. Il disegno di legge di bilancio, bollinato dalla Ragioneria lo stesso 30 ottobre e ora in Parlamento, sugli anziani prevede soprattutto la proroga della prestazione universale: 136 milioni per tutta Italia, con la soglia Isee che sale a 12mila euro. Il Patto per un nuovo welfare sulla non autosufficienza, che riunisce sessanta organizzazioni, ne chiedeva almeno 500 per avviare la riforma del 2023. Nello stesso testo il governo rende strutturale l’esenzione dal bollo per le auto fino a 80 kW, che in Veneto riguarda quasi due milioni di contribuenti e intacca un tributo regionale da circa 600 milioni l’anno: il mancato gettito dovrà essere compensato dallo Stato. Per la Regione che ha appena firmato l’intesa sull’autonomia, entrambe le partite, le entrate proprie e la spesa per chi invecchia, passano dunque anche per le decisioni di Roma.

L’impegnativa, la quota sanitaria pagata dalla Regione, vale 52 euro al giorno e non si muove da anni. Chi la ottiene versa in media 1.950 euro al mese, secondo i sindacati dei pensionati; chi resta tra gli 11mila in lista d’attesa arriva a 2.850. L’Uripa, che riunisce gli enti gestori, aveva quantificato in 100 milioni il fabbisogno e annuncia per il 2027 rincari fino a 5 euro al giorno. Divisi tra i circa 27mila ospiti con impegnativa, i 20 milioni ai centri servizi fanno poco più di due euro a testa. La Cisl di Belluno e Treviso li ha accolti come un segnale, avvertendo che non basteranno a fermare gli aumenti.

A Venezia il bilancio deve ancora passare commissioni ed emendamenti; a Roma l’esame parlamentare dirà se l’aumento del fondo per la non autosufficienza, annunciato dal governo, entrerà davvero nel testo. Dalla somma dipenderanno le rette che le famiglie degli anziani troveranno a gennaio.

© Riproduzione riservata

Mario Alberto Marchi