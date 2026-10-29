Il panorama politico italiano si trova davanti a un passaggio stretto, una di quelle cerniere storiche in cui le formule del passato non sono più sufficienti a garantire la tenuta del futuro. Il centrodestra, dopo stagioni caratterizzate da una forte impronta identitaria e da una narrazione saldamente ancorata ai cardini del conservatorismo tradizionale, si trova oggi di fronte a un imperativo categorico per assicurare la continuità e l’efficacia della propria azione di governo: una svolta decisa, pragmatica e culturale verso un centro liberale e moderno. Non si tratta di una semplice operazione di maquillage politico o di un riposizionamento tattico in vista delle scadenze elettorali, bensì di una metamorfosi culturale profonda. Per continuare a governare e, soprattutto, per farlo con una visione di lungo periodo, la coalizione deve necessariamente superare i vecchi blocchi ideologici del Novecento. In un mondo interconnesso e in costante evoluzione, l’irrigidimento su posizioni dogmatiche rischia di trasformare l’azione dell’esecutivo in una sterile trincea ideologica, incapace di intercettare le reali trasformazioni del tessuto sociale ed economico del Paese.

Sovranità e di posizionamento internazionale

Un punto nodale di questa transizione riguarda il concetto stesso di sovranità e di posizionamento internazionale. Quel patriottismo muscolare ed escludente, che per anni ha alimentato la retorica della contrapposizione contro le istituzioni comunitarie, rischia oggi di produrre un isolamento dannoso all’Europa. L’Italia non può permettersi di restare ai margini dei processi decisionali di Bruxelles, soprattutto in una fase storica in cui le grandi sfide-dalla transizione ecologica alla sicurezza geopolitica, fino alla gestione delle catene di approvvigionamento globali si decidono inevitabilmente su scala internazionale. Un patriottismo moderno e intelligente non si misura con i veti o con l’arroccamento nostalgico, ma con la capacità di far pesare il valore del sistema-Paese all’interno delle dinamiche europee, da protagonisti e non da spettatori diffidenti. Il vero interesse nazionale si tutela oggi integrandosi e incidendo sulle regole comuni, non isolandosi.

La sopravvivenza e la rigenerazione del centrodestra

Allo stesso tempo, la sopravvivenza e la rigenerazione del centrodestra passano per la capacità di aprire un canale di comunicazione autentico e strutturato con le nuove generazioni. Per troppo tempo i giovani sono stati considerati una categoria marginale o peggio, i destinatari di politiche assistenziali a breve termine. Una svolta liberale impone invece una politica di dialogo aperto, che sappia interpretare le loro ansie, le loro ambizioni e le loro specifiche modalità di partecipazione pubblica. I giovani di oggi chiedono risposte concrete sulla stabilità del lavoro, sulla sostenibilità ambientale, sui diritti civili e sulle opportunità di crescita meritocratica. Ignorare queste istanze significa condannare l’intera coalizione a un progressivo invecchiamento della propria base elettorale, perdendo il contatto con il motore dinamico del Paese-Questo dialogo deve tradursi in una capacità d’azione che sappia affrontare senza pregiudizi tutte le realtà sociali ed economiche emergenti.

Il centro, lo spazio ideale

L’economia della conoscenza, il lavoro digitale, le nuove forme di precariato, ma anche le sfide dell’inclusione sociale e dell’invecchiamento della popolazione, richiedono risposte che non si trovano nei vecchi manuali della destra o della sinistra tradizionale. Il centro liberale diventa così lo spazio ideale all’interno del quale declinare soluzioni pragmatiche basate sulla sussidiarietà, sull’efficienza dei servizi pubblici, sulla valorizzazione dell’iniziativa privata e sulla tutela delle fasce più vulnerabili, senza l’ostacolo di barriere ideologiche preconcette. La tesi centrale che emerge da questa analisi è netta: il centrodestra potrà vivere, prosperare e consolidarsi come forza egemone solo se saprà riscoprire e mettere al centro della propria identità la sua anima moderata e liberale. Senza una forte, autorevole e strutturata componente di centro, la destra di governo rischia di appiattirsi su posizioni radicali che, sebbene efficaci nel mobilitare l’elettorato nei momenti di protesta, si rivelano del tutto inadeguate alla complessità della gestione amministrativa e istituzionale di una grande democrazia occidentale. È nel perfetto equilibrio tra la stabilità della proposta conservatrice e il dinamismo riformatore del centro liberale che si gioca la vera partita del buongoverno.

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Antonio Mazzocchi