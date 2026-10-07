Corrado Clini, ex ministro dell’Ambiente e per molti anni protagonista dei dossier internazionali su energia, ambiente e cooperazione tecnologica, guarda alla transizione energetica con una prospettiva industriale e geopolitica. E avverte: «L’Europa deve decidere se vuole sviluppare tecnologia o limitarsi ad acquistarla».

Ministro Clini, partiamo dal diesel. Lei aveva previsto i rischi delle scelte compiute dall’industria automobilistica europea?

«Vent’anni fa l’industria europea, soprattutto quella tedesca, puntò fortemente sul diesel. Si cercò anche di modificare le regole internazionali sull’omologazione delle automobili, introducendo limiti alle emissioni che erano sostanzialmente verificabili in laboratorio ma difficili da applicare su strada. L’idea era che limiti estremi alle emissioni di CO2 e agli ossidi di azoto avrebbero dato un vantaggio all’industria europea. Era un bluff e gli americani se ne accorsero rapidamente».

Oggi l’industria automobilistica italiana rischia di essere marginalizzata dalla transizione elettrica?

«No, perché abbiamo competenze che non sono state valorizzate. Il problema è che per anni il nostro sviluppo è stato concentrato sulla combustione interna e soprattutto sul diesel. Questo ha marginalizzato altre competenze che, tuttavia, esistono ancora, dalla mobilità elettrica all’idrogeno fino alle motorizzazioni extended range».

Che cosa intende per extended range e perché può essere importante per l’Italia?

«È una motorizzazione elettrica nella quale un motore a benzina produce energia per alimentare il motore elettrico, senza azionare direttamente le ruote. È una sorta di ibrido di seconda generazione. È una tecnologia sulla quale oggi stanno investendo importanti gruppi automobilistici. Noi avevamo sviluppato competenze in questo settore già nel 2005-2006, attraverso programmi di cooperazione tecnologica con la Cina e con Shanghai».

Quindi l’Italia ha ancora un patrimonio industriale sul quale costruire il futuro dell’automotive?

«Certamente. Abbiamo competenze ingegneristiche e una componentistica molto importante. Meccanica di precisione, interni, elettronica: sono competenze che possono essere integrate nei nuovi cicli produttivi. Il problema non è la mancanza di know-how, ma la capacità di inserirlo nei nuovi mercati».

Il declino del diesel dimostra che l’Europa ha sbagliato strategia?

«Il diesel in Europa è passato dal 55 per cento del mercato nel 2015 all’8 per cento oggi. È un dato di mercato, non semplicemente l’effetto delle regole. Nessuna casa automobilistica europea può pensare di rimanere competitiva affidandosi alle tecnologie tradizionali. Per avere un mercato mondiale deve collaborare con altri produttori. Marchionne lo fece con gli americani. Oggi le condizioni sono più difficili, anche per il crescente protezionismo degli Stati Uniti».

I dazi europei sulle auto elettriche cinesi possono proteggere l’industria europea?

«Paradossalmente hanno prodotto anche un effetto positivo. Invece di limitarsi a esportare auto in Europa, le aziende cinesi stanno aumentando gli investimenti nel continente e costruendo fabbriche attraverso joint venture con imprese europee. Questa può essere una chiave anche per salvaguardare la componentistica italiana».

Sul fronte energetico, con benzina e gasolio sempre più costosi, come si riduce la dipendenza italiana dall’estero?

«La questione energetica mette in evidenza la nostra dipendenza dai fornitori stranieri. Dobbiamo chiederci se sia razionale continuare a rinunciare alla valorizzazione dei nostri giacimenti di petrolio e gas, mentre Paesi come Croazia e Grecia estraggono risorse dagli stessi bacini dell’Adriatico e dello Ionio. Ma indipendenza significa anche ridurre il bisogno di carburanti tradizionali. Le motorizzazioni elettriche e ibride possono quindi essere una risposta strategica, oltre che ambientale».

Il vero nodo dell’auto elettrica sono però le batterie. L’Europa può diventare autonoma?

«Oggi siamo molto indietro. Le batterie richiedono terre rare e la Cina è diventata dominante non soltanto perché possiede riserve, ma perché vent’anni fa ha investito nell’estrazione e soprattutto nella raffinazione delle terre rare in tutto il mondo. L’Europa ha reagito tardi con il Critical Raw Materials Act e anche sul riciclaggio delle batterie siamo ancora molto indietro. Il fallimento di Northvolt dimostra quanto sia difficile costruire rapidamente un’autonomia tecnologica europea».

La soluzione è quindi cooperare con la Cina?

«Sì, e in parte sta già avvenendo. CATL, Volkswagen, Stellantis e altri grandi gruppi stanno sviluppando joint venture. Non è una questione di essere filocinesi: è un dato oggettivo. Se una tecnologia è già disponibile, bisogna cooperare per acquisirla e svilupparla».

Ma come evitare che l’Europa diventi semplicemente un assemblatore della tecnologia cinese?

«È questa la questione decisiva. Le joint venture devono servire a sviluppare know-how europeo, non soltanto a produrre in Europa tecnologie cinesi. Nel 2021 l’Unione europea e la Cina avevano raggiunto il Comprehensive Agreement on Investment, che prevedeva anche una cooperazione sulle tecnologie critiche. L’accordo non è stato approvato dal Parlamento europeo per le questioni legate ai diritti umani. Nel frattempo, però, le importazioni europee dalla Cina di tecnologie avanzate sono aumentate. Questa è una contraddizione che l’Europa deve risolvere. Dobbiamo decidere se vogliamo avere un ruolo attivo nella cooperazione con la principale potenza tecnologica in alcuni settori oppure diventare semplicemente acquirenti e assemblatori. Il secondo scenario non è un futuro brillante».

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

© Riproduzione riservata

Aldo Torchiaro