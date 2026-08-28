Nel dibattito politico ed economico italiano, la proposta di un salario minimo legale a 9 euro lordi l’ora — bandiera delle opposizioni e del cosiddetto “Campo Largo” — ha acceso i riflettori su un dramma silenzioso: il working poor, la povertà lavorativa. L’assunto è intuitivo: fissando un pavimento orario dignitoso, si garantirebbe un reddito annuo sufficiente a una vita decorosa. Poiché i leader dei partiti dell’opposizione ne hanno fatto una priorità politica e il riferimento delle proposte del “Campo Largo” sul lavoro, questa proposta va analizzata in modo puntuale nei suoi possibili effetti concreti.

Matematica alla mano, una paga di 9 euro lordi l’ora, moltiplicata per le circa 2.000 ore di un impiego a tempo pieno e continuativo (40 ore settimanali per 50 settimane), genera un Reddito Annuo Lordo (RAL) di circa 19.000 euro, cifra generalmente considerata la soglia di un reddito base dignitoso. Ma quanti, tra coloro che oggi guadagnano meno di 9 euro l’ora, varcherebbero davvero questa soglia grazie alla conversione in legge della proposta? I dati restituiscono una realtà molto più complessa, in cui il “prezzo” del lavoro è solo la metà del problema.

I numeri del lavoro povero: l’illusione ottica della tariffa oraria

Secondo le stime più accreditate, i lavoratori dipendenti privati con una retribuzione oraria inferiore ai 9 euro lordi sono circa 3,5 milioni, e oltre 4,5 milioni includendo operai agricoli e lavoratori domestici: una platea enorme, pari a circa un quinto della forza lavoro dipendente italiana, alla cui condizione è doveroso prestare attenzione. Se il salario minimo diventasse legge domani, queste persone vedrebbero aumentare la propria paga oraria. Tuttavia, l’analisi dei dati amministrativi dell’INPS svela il rischio di un’illusione ottica: per la grande maggioranza di questi lavoratori, l’aumento a 9 euro non basterebbe a superare la soglia dei 19.000 euro annui di retribuzione. Il motivo è semplice quanto brutale: per raggiungere i 19.000 euro non basta guadagnare 9 euro l’ora, bisogna anche poter lavorare almeno 2.080 ore l’anno. E in Italia la povertà lavorativa è dettata non tanto dalle basse tariffe, quanto dall’assenza cronica di ore lavorate.

I dati sono chiari: dei milioni di lavoratori sotto i 9 euro l’ora, solo una minoranza compresa tra le 51.000 e le 164.000 persone (ipotizzando zero assenze per tutti) supererebbe la soglia dei 19.000 euro annui. Tutti gli altri (oltre il 95% della platea), pur beneficiando di un aumento della tariffa oraria, continuerebbero a percepire redditi annui di 8.000, 10.000 o 12.000 euro, restando intrappolati nella fascia di vulnerabilità economica. Va precisato che questi numeri sono calcolati, sui dati INPS, rispetto alla paga oraria base: in tale accezione l’introduzione dei 9 euro interesserebbe circa 164mila rapporti di lavoro a tempo pieno.

La proposta delle opposizioni (pdl di iniziativa popolare C. 2179) ha in realtà un perimetro più ampio: non fissa solo un minimo orario, ma un trattamento economico minimo non inferiore a 9 euro lordi, inserito in una “retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata” agganciata al CCNL delle sigle comparativamente più rappresentative del settore, comprensiva di scatti di anzianità, mensilità aggiuntive e indennità fisse e continuative, ed estesa alle collaborazioni etero-organizzate. Misurata su questa base, la platea dei rapporti potenzialmente interessati dall’adeguamento salirebbe ad almeno 600mila. Sarebbero però sostanzialmente solo i lavoratori a tempo pieno continuativo, circa il 23 per cento della platea di chi percepisce oggi redditi inferiori ai 9 euro orari, a compiere il salto retributivo oltre la soglia dei 19.000 € annui per effetto dell’adeguamento della tariffa oraria.

Anche in questo scenario la conclusione non cambia: la maggior parte di chi oggi percepisce meno di 19mila euro l’anno, almeno il 73 per cento, ne resterebbe fuori, perché il problema dei redditi bassi in Italia dipende dalla discontinuità dei rapporti e dal part-time involontario, cioè dalle ore lavorate su base annua, molto più che dal salario orario. L’analisi dell’INPS e dell’ISTAT sulla povertà lavorativa evidenzia una netta distinzione tra bassa retribuzione oraria (low wage) e basso reddito annuo (working poverty).

Intensità di lavoro annua: la stragrande maggioranza dei lavoratori che registrano redditi annui inferiori a 15.000–19.000 € presenta un deficit di settimane lavorate nell’anno e di ore settimanali, non solo di tariffa oraria.

Effetto della norma: l’introduzione della soglia a 9 € lordi (Art. 2 della proposta C. 2179) aumenta la retribuzione marginale oraria, ma per un lavoratore part-time a 20 ore settimanali o per uno stagionale con contratti di 3-4 mesi, il reddito complessivo annuo rimane strutturalmente al di sotto della soglia di autosufficienza annuale.

La trappola del tempo: perché si resta poveri

L’analisi dei dati INPS fa emergere il vero volto della povertà lavorativa italiana: è una povertà generata soprattutto dalla discontinuità del rapporto di lavoro. Il peso percentuale del tempo parziale e dell’intermittenza è in questo senso devastante. I motivi per cui milioni di persone non riescono a cumulare le ore necessarie per un reddito dignitoso sono molteplici, ma strutturali.

Il Part-time involontario

In Italia, circa il 57-58% dei contratti a tempo parziale (la quota più alta d’Europa) è “involontario” (il lavoratore vorrebbe lavorare a tempo pieno ma non trova l’opportunità). È un fenomeno che colpisce drammaticamente le donne nei settori dei servizi (pulizie, ristorazione, commercio). Un part-time a 20 ore, anche pagato 9 euro l’ora, genera poco più di 9.000 euro lordi l’anno.

La stagionalità e l’intermittenza

Comparti trainanti come il turismo, l’agricoltura e lo spettacolo vivono di contratti a termine che durano pochi mesi.

Il “lavoro povero” mascherato e il falso part-time

Molti contratti ufficialmente part-time nascondono ore di lavoro “in nero”, creando una povertà statistica ufficiale e un’economia sommersa reale. Il salario minimo orario, pur potendo contribuire a limitare la diffusione dei “contratti pirata”, interviene sull’unità di prezzo, ma non può nulla sull’unità di quantità.

Le leve per sconfiggere la povertà lavorativa

Se l’obiettivo politico è garantire che nessuno scenda sotto una soglia di sussistenza annua, un salario come soglia di riferimento sia esso “minimo” per legge come richiesto dalle opposizioni o “giusto” su base contrattuale come stabilito dal governo deve essere accompagnato da riforme strutturali più ampie, anche guardando alle migliori pratiche dei nostri partner europei.

Politiche di conciliazione – L’alta incidenza del part-time involontario femminile è figlia dell’assenza di servizi. In Francia e nei Paesi Scandinavi, reti capillari di asili nido pubblici, tempo pieno scolastico e congedi parentali paritari permettono alle donne di non dover scegliere tra famiglia e lavoro full-time. In Italia, investire seriamente nelle infrastrutture sociali (come in parte previsto dal PNRR, ma spesso frenato da colli di bottiglia amministrativi) equivale a una manovra economica sui salari, perché libera “ore lavorabili”.

Contrasto al lavoro irregolare e “grigio” – Alzare i salari legali senza aumentare i controlli rischia di spingere le imprese marginali verso il lavoro nero. Va rafforzata la strategia di intervento digitale dell’Ispettorato del Lavoro, incrociando le banche dati e usando algoritmi predittivi per individuare centinaia di migliaia di finti part-time e obbligare i datori alla trasformazione in full-time: un intervento avviato anche in Italia, da potenziare.

Stabilizzazione dei rapporti di lavoro – La frammentazione dei contratti brucia settimane di stipendio tra un’occupazione e l’altra. Il principio di un rapporto a tempo indeterminato con prestazione “intermittente” o ciclica, che garantisca tutele e contributi anche nei periodi di inattività, è diffuso in Europa con misure diverse. In Italia esistono già due figure vicine a questo modello: il part-time verticale o ciclico (tempo indeterminato con lavoro a tempo pieno solo in alcuni mesi, settimane o giorni) e il lavoro intermittente o “a chiamata”. Questi strumenti potrebbero essere riformati per renderli più utili a percorsi di stabilizzazione con orari a tempo pieno.

Partecipazione al lavoro, fisco e competenze

In conclusione, una proposta politica davvero significativa sul lavoro non può limitarsi alla difesa di chi un lavoro (seppur povero) lo ha già. La vera emergenza nazionale, madre di tutte le disuguaglianze in Italia, è la mancanza di partecipazione al mercato del lavoro. Nonostante la crescita degli occupati di questi anni, restano consistenti sacche di inattività tra giovani e donne, soprattutto nel Mezzogiorno. Una politica economica lungimirante deve aggredire tre macro-temi, spesso trascurati nel dibattito sul salario minimo.

In primo luogo, l’inclusione degli inattivi. Non c’è salario minimo che tenga per chi non entra nemmeno nel mercato del lavoro. Servono politiche industriali e di attivazione territoriale che creino domanda di lavoro di qualità.

In secondo luogo, il cuneo fiscale. Portare un lavoratore a 18.000 euro lordi costa all’impresa molto più in Italia che in altri Paesi. I tagli temporanei al cuneo andrebbero resi strutturali, spostando la tassazione dal lavoro alle rendite e all’evasione, per permettere alle imprese di alzare i salari netti senza perdere competitività.

Infine, il grande paradosso del nostro tempo: il divario di competenze (skills mismatch). Ogni anno centinaia di migliaia di posti restano vacanti (dall’IT all’alta manifattura, fino all’artigianato specializzato) perché le aziende non trovano profili adeguati: posti che garantiscono, per loro natura, salari ampiamente superiori a qualsiasi soglia minima. Riformare la scuola, potenziare gli ITS e investire nelle discipline STEM è la politica salariale più efficace e duratura che un Paese possa mettere in campo. Il salario orario con una soglia di riferimento, sia nella forma del salario “giusto” di natura contrattuale che nel salario minimo stabilito per legge è un punto di partenza, un presidio di dignità. Ma per sradicare davvero il lavoro povero, l’Italia ha bisogno di una strategia che rimetta in moto l’orologio dello sviluppo, restituendo al lavoro non solo il suo giusto prezzo, ma anche la sua stabilità, la sua qualità e il suo futuro.

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Romano Benini