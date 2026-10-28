La vittoria di Luiz Inácio Lula da Silva al ballottaggio del 25 ottobre consegna al Brasile un quarto mandato presidenziale e, sul terreno delle risorse naturali, la garanzia di una linea di continuità strategica. Il Paese dispone di enormi giacimenti di petrolio, gas e minerali indispensabili per la siderurgia e la transizione verde. La priorità del governo è promuovere le capacità di lavorazione e raffinazione interne evitando che il Brasile rimanga un semplice fornitore di commodity grezze, come avrebbe rischiato di restare se avesse vinto Bolsonaro Jr.

Una potenza mineraria

Nel 2024 il Brasile è stato il primo produttore mondiale di niobio, con il 93% della produzione globale, e il secondo di ferro, con il 17%. Le riserve comprendono 16 milioni di tonnellate di niobio, pari all’89,9% del totale mondiale; 21 milioni di tonnellate di terre rare, il 23%; 16 milioni di tonnellate di nichel e 1,37 milioni di tonnellate di litio. Il Brasile è primo al mondo per niobio, secondo per terre rare, terzo per nichel e sesto per litio. Il ferro resta centrale: circa 34 miliardi di tonnellate di riserve di minerale grezzo, contenenti 15 miliardi di tonnellate di ferro. L’export minerario è valso 43,43 miliardi di dollari, il 12,9% delle esportazioni nazionali: 29,8 miliardi dal ferro, 4,2 dal rame, 3,96 dall’oro e 2,4 dal niobio. La Cina ha assorbito il 71,2% dell’export brasiliano di ferro. La legge 15.506 del settembre 2026 ha istituito la Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos, puntando su investimenti e trasformazione industriale. L’obiettivo è evitare che il Paese esporti minerali grezzi per poi importare prodotti ad alto valore aggiunto.

Petrolio, gas e mercati

Nel 2025 il Brasile ha prodotto 3,8 milioni di barili di petrolio al giorno, il 12% in più rispetto al 2024. Il giacimento Pre-salt – al largo delle sue coste centro-meridionali – ha rappresentato circa l’80%, con 3 milioni di barili al giorno; le esportazioni nette hanno raggiunto 1,7 milioni. Le riserve erano 28,9 miliardi di barili, 17,5 provati. La produzione di gas è cresciuta del 16,7%, a 179,2 milioni di metri cubi al giorno; il pre-salt ha fornito il 78,2%. Le riserve complessive hanno raggiunto 751,6 miliardi di metri cubi. Il nodo è la nuova frontiera esplorativa Margine Equatoriale, davanti alle coste settentrionali con 34 blocchi, il 34% di quelli offshore. Il governo considera questa frontiera necessaria per compensare il declino produttivo previsto dopo il 2029-2030. Senza nuove scoperte, il Brasile potrebbe diventare importatore netto di petrolio entro il 2040, con una possibile perdita di entrate pubbliche stimata in 500 miliardi di reais l’anno. Nel 2025 il Brasile ha esportato 348,28 miliardi di dollari e importato 280,21 miliardi, con un surplus di 68,07 miliardi. La Cina ha assorbito il 28,7% dell’export, 100,02 miliardi, e fornito il 25,9% dell’import, 75,87 miliardi. Nei primi nove mesi del 2026 l’export verso Pechino ha raggiunto 84,68 miliardi, il 29,75% del totale. Con gli Stati Uniti gli scambi hanno raggiunto nel 2025 circa 94,2 miliardi di dollari. Nei primi nove mesi del 2026 l’export brasiliano verso gli Usa è sceso a 27,46 miliardi, il 6,5% in meno sul 2025. Con l’Unione europea gli scambi hanno raggiunto 87,1 miliardi di euro, con un surplus brasiliano di 1,6 miliardi. I prodotti agricoli hanno rappresentato il 42% dell’export verso l’Ue; combustibili e prodotti minerari 11,9 miliardi. Il Brasile è anche fornitore europeo di ferro-niobio.

Amazzonia sotto pressione

Nel 2025 il sistema Prodes dell’INPE ha registrato 5.731 km² di deforestazione nell’Amazzonia Legal, il 12,07% in meno rispetto ai 6.518 km² del 2024. Soia e allevamento restano fattori di pressione, insieme ad attività minerarie e infrastrutture. La riconferma di Lula rafforza quindi una politica che lega risorse, energia e industria. La sfida è trasformare il Brasile da grande esportatore di commodity in un Paese capace di trattarne una quota maggiore sul proprio territorio, mantenendo i mercati esteri e contenendo la pressione sul polmone verde dell’Amazzonia.

Luca Longo Chimico industriale, Chimico teorico, Giornalista, Comunicatore scientifico con una grande passione per la storia e per la ricerca in campo energetico. Autore di 900 analisi, saggi, articoli di divulgazione e di circa 100 articoli scientifici, brevetti, conferenze, contributi a congressi, 2 libri.

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