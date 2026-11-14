Il vecchio adagio recita: il lupo perde il pelo ma non il vizio. Il Movimento 5 Stelle il vizietto assistenzialista non lo ha mai perso; al contrario, al netto dei dati devastanti che hanno universalmente riconosciuto il fallimento del reddito di cittadinanza — tanto sul metodo quanto sulla sua etica — ha seguitato a rivendicarne la paternità e la volontà di ripristinarlo nel caso in cui il campo largo dovesse vincere le elezioni.

Una posizione che, archiviate le contestazioni del passato, è stata pienamente sposata dall’intera coalizione, come annunciato da Stefano Patuanelli, confermando ufficialmente (noi lo scriviamo da tempo) che il Partito democratico, a corto di idee e visione, si è genuflesso a Giuseppe Conte e alla sua linea politica. Resta l’incognita Matteo Renzi: questa volta all’ex premier non basteranno le suggestioni bizantine — «una cosa è il campo largo e un’altra il centrosinistra» — per smarcarsi da posizioni che dovrebbero provocargli una certa orticaria politica, a giudicare anche dalle sue ultimissime dichiarazioni nel salotto televisivo di Lilli Gruber.

Non è un mistero che il campo largo si fonda sulla somma algebrica e non su una sintesi politica, e questo è un elemento sotto gli occhi di tutti. Ma ciò che lascia interdetti è l’ottusità con cui i 5 Stelle, per puro spirito di fazione, si ostinano a negare i dati negativi di uno strumento con cui annunciarono di «aver abolito la povertà»: un’affermazione che, al netto dell’enfasi del momento, resta una delle pagine più tragicomiche della storia politica italiana. Una pagina che l’esecutivo Meloni ha fortunatamente archiviato, lasciandoci però sulle spalle un costo salatissimo.

Dal 2019 al 2023, il reddito di cittadinanza è costato alle casse dello Stato ben 34,6 miliardi di euro, di cui 1,710 miliardi letteralmente truffati da soggetti che non ne avrebbero dovuto beneficiare (e dei quali si sono recuperati solo 200 milioni). Se a questo aggiungiamo il famigerato Superbonus 110%, che ha generato un impatto complessivo sulle casse statali di circa 174 miliardi (il 6% del PIL), l’era dei 5 Stelle ha prodotto un buco monstre di 208,6 miliardi di euro. Soldi pubblici o, come avrebbe detto Margaret Thatcher, «soldi dei contribuenti». Forse è meglio ribadire un concetto semplice: ogni centesimo speso proviene direttamente dalle tasse che i cittadini pagano. La Lady di Ferro ricordava che troppo spesso si pensa che «qualcun altro pagherà», ma quel qualcuno è sempre il contribuente, secondo il vecchio adagio del «paga Pantalone». E a pagare, per essere più specifici, saranno le prossime generazioni: quei giovani a cui vengono sbandierati regali e omaggi elettorali per poi ritrovarsi un conto salatissimo da saldare.

Il nuovo reddito di cittadinanza annunciato dal campo largo a trazione pentastellata, proprio come la sua versione originale, è la traduzione politica del Paese dei Balocchi, dove si gioca a prendere in giro gli elettori e a generare dipendenza, naturale conseguenza di uno strumento parassitario e iniquo. Qui non si tratta di negare sostegno a chi ha bisogno — gli strumenti esistono già e possono semmai essere implementati — ma di evitare di ripiombare nel tunnel della “divananza”, del «meglio stare a casa» o, peggio ancora, del lavoro in nero.

Non stiamo figurando scenari futuri, ma riportando alla luce fatti di un passato troppo recente e rapidamente archiviato dalla memoria di tanti: soprattutto di coloro che, per puro opportunismo, hanno rinnegato le posizioni di ieri pur di costruire un’alleanza già fondata sul debito. Non si parla di produttività, imprese, merito o crescita. Il campo largo conosce una sola lingua (quella di Conte), un solo metodo economico (lo spreco di risorse pubbliche). E un solo metodo comunicativo: utilizzare le difficoltà di tanti e i timori dei giovani per vendere una ricetta già fallita e un debito assicurato per il domani. Poi, però, si accusano di evasione le Partite IVA e gli autonomi, privi di qualsiasi garanzia o sostegno. I leader del campo largo — esteso, larghissimo — dovrebbero rammentare che errare può anche essere umano, ma perseverare è diabolico.

Pasquale Ferraro Nato nel 1994, esattamente il 7 ottobre giorno della Battaglia di Lepanto, Calabrese per grazia di Dio e conservatore per vocazione. Allievo non frequentante - per ragioni anagrafiche - di Ansaldo e Longanesi. Direttore di Nazione Futura dal settembre 2022 a maggio 2025. Oggi e per sempre al servizio della Patria. Fumatore per virtù - non per vizio - di sigari, ho solo un mito: John Wayne.

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Pasquale Ferraro