Le riunioni diventano Zoom. E se la distanza non aiuta chi è presente, figuriamoci chi resta fuori. Il campo largo, dopo mesi di galleggiamento, ha finalmente trovato una rotta. Peccato che abbia deciso anche chi può salire a bordo e chi deve aspettare sul molo. L’intesa a quattro tra Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni scontenta i cespugli. Matteo Renzi si sente condannato all’irrilevanza, Riccardo Magi protesta, i cespugli più piccoli hanno ormai imparato l’arte della rassegnazione. Conte, intanto, continua a ripetere che con Italia Viva dentro la coalizione gli elettori indecisi finirebbero per disertare le urne. Una teoria singolare: per allargare il campo bisogna restringerlo.

Dopo mesi di tatticismi, il centrosinistra ha dunque deciso di cambiare passo. Tre ore di confronto a distanza tra i quattro leader hanno prodotto un calendario e, soprattutto, una prima delimitazione del perimetro. Dalla prossima settimana partirà il lavoro sul programma, da chiudere entro novembre. Prima di Natale è prevista una manifestazione nazionale contro quella che i quattro definiscono «una pessima manovra». A febbraio, infine, le primarie per scegliere il candidato premier. Tutto ordinato, tutto condiviso. Almeno tra i quattro che hanno partecipato alla riunione. La vera novità è infatti la regola d’ingaggio per il tavolo programmatico: saranno ammesse le forze di opposizione rappresentate in Parlamento che condividono l’obiettivo di costruire un’alternativa alla destra. Traduzione: chi ha un gruppo o una componente parlamentare può sedersi. Gli altri possono attendere, magari collegati su Zoom, ma senza diritto di parola. Nella riunione, assicurano, non sono stati fatti nomi. Né quello di Renzi né quelli degli altri esclusi. Una delicatezza istituzionale che non cancella la sostanza della selezione.

Dentro questa cornice rientrano Casa Riformista di Matteo Renzi, la componente di Più Europa riconducibile a Riccardo Magi, Avanti Psi-Progetto Civico Italia di Enzo Maraio e Alessandro Onorato e la componente di Rifondazione al Senato di Maurizio Acerbo. Fuori restano Più Uno di Ernesto Maria Ruffini e Primavera di Vincenzo Spadafora. Una geometria variabile nella quale la variabile più importante è il peso parlamentare. Il campo largo, insomma, si è ristretto. O meglio, si allarga a qualcuno, non a tutti. Con la certezza che non deve allargarsi troppo. La legge elettorale con cui fare i conti prevede spazio per chi ha migliaia di preferenze accertate sul territorio, una ricetta non proprio di casa tra i tanti soggetti del microcosmo del centrosinistra. Renzi non ha nascosto il fastidio per una prospettiva che rischia di relegarlo ai margini proprio mentre si discute di primarie e di leadership. Magi protesta, mentre le formazioni più piccole sembrano aver scelto una strategia meno rumorosa: adeguarsi alla realtà. Giuseppe Conte, dal canto suo, continua a sostenere che l’ingresso di Italia Viva potrebbe allontanare gli elettori indecisi. Un argomento che trasforma il problema dell’alleanza in un curioso esercizio di sottrazione: per conquistare voti bisogna rinunciare a chi potrebbe portarli?

La nota congiunta dei quattro leader mette nero su bianco il percorso. A dicembre una mobilitazione nazionale, aperta alle forze sociali e alla società civile, per contestare quattro anni di governo Meloni, accusato di aver prodotto carovita, crescita prossima allo zero e aumento delle disuguaglianze. Dalla prossima settimana il confronto sul programma, con l’obiettivo di chiuderlo entro novembre. E a febbraio le primarie, presentate come un appuntamento di partecipazione democratica per individuare una leadership sostenuta da tutte le componenti del campo progressista. Un progetto ambizioso, a patto di chiarire prima chi siano le componenti. Alle primarie, viene fatto capire, potrebbero anche candidarsi i leader minori, le piccole formazioni. Anche per fare un po’ di colore e permettere di dire che sono state consultazioni aperte, ampie. La realtà, all’opposto, è che gli accordi sono stati presi ieri. In quattro.

È proprio su questo punto che Vincenzo Spadafora prova a riaprire la partita. Il presidente di Primavera chiede di convocare senza ulteriori rinvii un tavolo dell’area riformista. «Lo convochi Ernesto Maria Ruffini, Alessandro Onorato o chiunque altro purché si faccia. Basta tatticismi e personalismi. Del resto tutti abbiamo parlato con tutti. Se si vogliono finalmente azzerare pregiudizi e ambizioni personali e ripartire per il bene del Paese e per rafforzare il centrosinistra, noi ci siamo». Spadafora rivendica il lavoro svolto da Primavera fin dalla sua nascita, ricordando la convention di gennaio, quando furono chiamati al confronto Onorato, Ruffini, Maria Elena Boschi per Italia Viva-Casa Riformista e altri esponenti dell’area centrista. Poi i tre lunghi incontri con Ruffini e Onorato per provare a costruire un primo nucleo unitario. Risultati, per ora, modesti. Ma la disponibilità resta. «Se ora vogliamo tutti assieme voltare pagina, ci siamo».

L’appuntamento è fissato per il 9 novembre a Roma, con la Primavera delle Idee. Peccato si sia già in autunno.

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

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Aldo Torchiaro