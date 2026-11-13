Gli allarmi si ripeteranno? Come possiamo distinguere le minacce autentiche dalle fake? Lo abbiamo chiesto a Luca Cadonici, consulente informatico forense ed esperto di Cybersecurity, docente all’European Forensic Institute e autore del podcast «Codice Europa» su diritto, tecnologia e sicurezza nell’Unione Europea.

Cosa sappiamo della mail con il falso allarme bomba? Fa parte di una strategia?

«Mercoledì oltre 6000 scuole italiane hanno ricevuto e-mail con falsi allarmi bomba, provocando evacuazioni e controlli. Non possiamo affermare con certezza che esista una regia comune con gli altri episodi europei, ma il modus operandi è lo stesso, così come la firma Mikhail Andropov. Interessante l’uso di un account apparentemente compromesso di Taiwan, paese storicamente alleato dell’Occidente, per l’invio delle mail: potrebbe suggerire un messaggio geopolitico preciso».

Come si possono distinguere i falsi allarmi da quelli attendibili, verosimili?

«Le strutture preposte valutano le minacce incrociando esperienza, intelligence e riscontri tecnici: il testo, da solo, non basta. L’intelligenza artificiale rende più difficile riconoscere gli indizi linguistici: produce messaggi credibili, imita stili e scrive in lingue diverse senza errori evidenti, come già accade nelle truffe e nel phishing. L’invio di migliaia di e-mail sovraccarica inoltre le strutture, complicando le verifiche. Gli attacchi informatici, i data beach, ma anche le mail di minacce che vengono valutate ogni giorno sono ben più di quanto viene detto. La valutazione va lasciata alle autorità competenti, evitando il panico ma anche la superficiale liquidazione di una minaccia come falsa».

Chi deve dire, oggi, se il rischio è reale o irreale?

«Le agenzie di intelligence, AISI e AISE, coordinate dal DIS, forniscono analisi alla Presidenza del Consiglio per le decisioni sulla sicurezza nazionale. A questo lavoro contribuiscono, secondo le rispettive competenze, le strutture della Difesa e la Polizia Postale. Sul territorio, però, la verifica concreta delle minacce coinvolge le forze dell’ordine, in raccordo con prefetture e questure. Dobbiamo quindi seguire le comunicazioni ufficiali delle istituzioni e le indicazioni operative trasmesse dalle scuole, senza affidarci a voci o valutazioni improvvisate».

Perché, a suo avviso, l’Italia è finita nel mirino di questa guerra ibrida?

«L’Italia è un grande Paese europeo, impegnato nel sostegno all’Ucraina, ma relativamente nuovo a questo tipo di minacce: colpirla può alimentare paura e divisioni. La Moldavia, ad esempio, subisce da anni ondate di falsi allarmi bomba, e l’opinione pubblica è sicuramente più abituata a riconoscerne il meccanismo. Dobbiamo entrare in modalità vigile, sapere di essere nel mirino di qualcuno – probabilmente, di più di qualcuno – e comportarci con una maturità diversa, un approccio al digitale meno scanzonato e più analitico».

Quali possono essere, a suo avviso, i potenziali sviluppi, gli ulteriori atti ostili che possono concretizzarsi?

«Potrebbero ripetersi falsi allarmi, anche contro altri servizi essenziali. Si è trattato di un test, servito anche a osservare tempi e modalità della nostra risposta. Dobbiamo rafforzare la capacità di reazione delle istituzioni, con protocolli adeguati e una comunicazione chiara, soprattutto se gli episodi diventassero frequenti. Gestire bene l’emergenza e non cedere al panico riduce l’efficacia di queste azioni e può scoraggiarne la ripetizione, senza tuttavia poter garantire che cessino».

Siamo preparati? Quali sono i protocolli, le prassi, le agenzie preposte a sorvegliare sulla nostra sicurezza digitale?

«Come società civile, non siamo ancora abbastanza preparati, pur allertati dall’invasione russa del 2022 e dalle ripetute minacce, anche pubbliche, arrivate da Mosca. Accanto a intelligence, Difesa e Polizia Postale, l’ACN rafforza la sicurezza digitale di imprese e PA. È nata da poco, ma ha già molto da fare. Attraverso il CSIRT Italia (Computer Security Incident Response Team Italia) supporta la risposta agli incidenti. Prevenzione, segnalazione tempestiva e piani di continuità sono prassi essenziali. E oggi vanno messe a punto. Reattività e fermezza restano tra i migliori antidoti: riducono l’efficacia degli attacchi e possono renderli meno convenienti. Non lasciamoci prendere dal panico».

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

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