Un frigorifero industriale impostato a una temperatura anomala può compromettere tonnellate di alimenti. Un falso allarme bomba può bloccare un aeroporto, evacuare una scuola e impegnare forze di sicurezza. Non si tratta di guerra convenzionale, ma di come un attacco relativamente semplice può produrre conseguenze estese su servizi essenziali e attività economiche. Gli episodi registrati nelle ultime settimane nei supermercati europei e nel traffico aereo mostrano una vulnerabilità sempre più evidente: la possibilità di colpire un Paese attraverso il funzionamento della sua vita quotidiana. Il campo di battaglia ora scavalca le frontiere e attraversa reti informatiche, aeroporti, centri logistici, sistemi di distribuzione alimentare, infrastrutture sanitarie e scolastiche. La dimensione digitale si sovrappone a quella fisica, economica e sociale, rendendo sempre più difficile distinguere tra sicurezza militare e sicurezza civile.

La novità consiste nella possibilità di ottenere risultati strategici senza impiegare arsenali o distruggere obiettivi. Non è necessario colpire fisicamente un supermercato: può bastare alterarne la catena del freddo. Una scuola può essere bloccata per un’intera giornata da una falsa segnalazione. Un aereo può essere fermato sulla pista o dirottato verso un altro aeroporto. Lo stesso principio si osserva nello Stretto di Hormuz, dove anche la sola minaccia della presenza di mine può scoraggiare il traffico marittimo e produrre conseguenze economiche. È una strategia caratterizzata da una forte asimmetria dei costi: l’attaccante impiega risorse limitate, a volte basta una ben fatta e-mail minacciosa, mentre il bersaglio deve mobilitare personale, tecnologie e apparati di sicurezza per ripristinare la normalità. Un’intrusione informatica può richiedere pochi mezzi, ma le sue conseguenze possono coinvolgere imprese, amministrazioni, forze di polizia e protezione civile. Il vantaggio consiste nel trasferire sull’avversario il costo della gestione dell’emergenza: può essere sufficiente rendere più difficile garantire i servizi, amministrare le risorse e mantenere la fiducia dei cittadini. Queste operazioni acquistano maggiore efficacia quando si inseriscono in società già in tensione. Inflazione, caro energia, difficoltà negli approvvigionamenti e riduzione del potere d’acquisto possono amplificare gli effetti di un’interruzione dei servizi essenziali. Un problema circoscritto alla distribuzione alimentare o ai trasporti diventa così un ulteriore fattore di instabilità.

Alla dimensione materiale si aggiunge quella informativa. Notizie false, allarmi non verificati e campagne di manipolazione possono amplificare la percezione del pericolo e trasformare un episodio isolato in una generalizzata crisi di fiducia. Il sabotaggio produce il danno, la disinformazione ne estende le conseguenze e il disagio sociale può diventare il risultato politico. Per queste attività possono essere utilizzati gruppi informatici, intermediari e soggetti non direttamente riconducibili a uno Stato. Il ricorso a questi proxy rende più difficile individuare i responsabili e dimostrare eventuali collegamenti con attori governativi. È tuttavia necessario distinguere le ipotesi strategiche dalle responsabilità accertate: la somiglianza tra gli episodi non dimostra automaticamente l’esistenza di una regia comune. Il nemico può non essere sempre e solo l’odiato (ma apparentemente onnipotente) Putin.

La vulnerabilità raggiunge anche le abitazioni. I dispositivi domestici connessi, compresi i frigoriferi smart, possono diventare punti d’accesso alle reti private. Tra la fine del 2013 e l’inizio del 2014, oltre 100.000 dispositivi compromessi inviarono più di 750.000 e-mail malevole. Password robuste e differenti, aggiornamenti del software, reti separate per gli elettrodomestici e disattivazione degli accessi remoti non necessari sono alcune delle principali misure di protezione. La risposta non può limitarsi alla difesa informatica tradizionale: occorre progettare infrastrutture capaci di continuare a funzionare anche quando una parte dei sistemi viene compromessa. Le architetture Zero Trust, che verificano continuamente identità e autorizzazioni, rappresentano uno strumento importante, così come la presenza di sistemi ridondanti e procedure analogiche di emergenza. Altrettanto decisivo è il controllo delle catene di fornitura tecnologiche e dei servizi affidati a operatori esterni. La sicurezza di un’infrastruttura strategica non può dipendere esclusivamente dalle logiche commerciali o dalla protezione dei singoli fornitori.

Esiste infine un rischio politico. Se l’obiettivo dell’aggressore è indebolire le democrazie, una risposta basata su restrizioni permanenti, sorveglianza indiscriminata e limitazioni delle libertà potrebbe contribuire proprio a ottenere il risultato desiderato. La deterrenza deve quindi comprendere non soltanto la capacità di prevenire e contrastare gli attacchi, ma anche quella di assorbirne gli effetti senza compromettere il funzionamento della società. La coesione sociale, la continuità degli approvvigionamenti e la fiducia nelle istituzioni sono ormai elementi della sicurezza nazionale. Nella nuova dimensione del conflitto, proteggere un Paese significa anche impedire che un frigorifero, un aeroporto, una scuola o una rete logistica diventino strumenti per destabilizzarlo. Il bersaglio è non solo l’infrastruttura, ma anche la normalità che essa garantisce.

Luca Longo Chimico industriale, Chimico teorico, Giornalista, Comunicatore scientifico con una grande passione per la storia e per la ricerca in campo energetico. Autore di 900 analisi, saggi, articoli di divulgazione e di circa 100 articoli scientifici, brevetti, conferenze, contributi a congressi, 2 libri.

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