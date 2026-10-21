Trump si fida solo di Netanyahu. Perché solo con lui potrà portare avanti quel progetto di pace in Medio Oriente che ha in testa fin dal suo primo mandato. Ovvero far saltare il regime iraniano e chiudere gli Accordi di Abramo. È questa la spiegazione della visita di Hegseth, alla base aerea di Ovda, nel Negev meridionale, dove sono schierati caccia e aerei da rifornimento statunitensi, e dove il Segretario della guerra Usa ha incontrato appunto il premier Netanyahu e il ministro della Difesa, Israel Katz. Una missione non ufficiale, resa nota solo una volta conclusa. E che fa seguito alla telefonata Bibi-Donald del giorno prima, che si è conclusa con un roboante: «Abbiamo un lavoro da finire e nessun altro lo farà».

Di fronte a questo sodalizio, sbiadisce la presa di distanze del vice presidente Usa, JD Vance: «Non mi immischio nelle elezioni israeliane. Mi interessano solo le nostre». L’isolazionismo del numero 2 di Washington risulta ideologico, ma anche isolato – perdonate il gioco di parole – rispetto all’intento condiviso tra i due leader di chiudere la corsa elettorale, per la quale ciascuno rischia l’osso del collo, e così rimettersi a lavorare insieme. Per le ambizioni di Donald Trump, da premio Nobel per la pace, Benjamin Netanyahu è insostituibile. Vale il contrario? Attenzione alle variabili indipendenti. Netanyahu può non vincere. O vincere di misura. In entrambi i casi, Trump non avrebbe più il suo fidato amico dall’altra parte del telefono che gli dice: “Facciamo da soli”. In queste lunghe, ultime settimane, i sondaggi non sono mai cambiati. È quasi certo che il testa a testa attuale Likud-Yashar sarà confermato dalle urne la notte di martedì prossimo. È vero che Gadi Eisenkot è un militare e che con Teheran anche lui vuole chiudere i conti. Ma è proprio per questo che, in caso di coabitazione al governo con Bibi, pretenderà di aver voce in capitolo sui dossier più caldi gestiti dal premier finora in autonomia.

Un Atto terzo della guerra contro l’Iran – che resta oscuro chi l’abbia pretesa per primo, se Washington o Gerusalemme – creerebbe appunto un conflitto di leadership inconcepibile per un personaggio come Donald Trump. Il presidente Usa è abituato al confronto con una e una sola persona. Meglio se un duro come lui. L’idea di un Netanyahu non più “uomo solo al comando”, ma primus inter pares lo spingerebbe a prendere le distanze da un sostegno così serrato pro Israele in tutte le sue campagne. Un dialogo con più parti al tavolo potrebbe perfino indurlo a seguire la linea Vance. Se così fosse, si metterebbe male per la sicurezza dello Stato ebraico. Che già è precaria. Ma certo anche gli accordi di Abramo ne risentirebbero.

D’altra parte, anche Trump può non vincere. E questo cosa comporterebbe per Israele? Guidata o meno da Netanyahu importa poco. La Casa Bianca avrebbe meno mano libera in nuove iniziative militari. Il Congresso sa come sono state condotte le ultime. D’altra parte, il fallimento nella campagna di marzo contro il regime a Teheran e lo stallo a Hormuz sono dovuti a errori tattici da non imputare a Israele. Lecito chiedersi, allora, quanto un Trump azzoppato possa tornare davvero dannoso per lo Stato ebraico. A guardar bene infatti, in questo momento, i soli eserciti davvero in prima linea sono quello israeliano, sui fronti di Gaza e del Libano, e quello saudita, in Yemen contro gli Houthi. Ed entrambi combattono senza un Pentagono che, di fatto, si è già sfilato dai guai.

Antonio Picasso Antonio Picasso, giornalista e consulente di comunicazione. Ha iniziato a scrivere di economia, per poi passare ai reportage di guerra in Medio Oriente e Asia centrale. È passato poi alla comunicazione d’impresa e istituzionale. Ora, è tornato al giornalismo. Scrive per il Riformista ed è autore del podcast “Eurovision”. Ha scritto “Il Medio Oriente cristiano” (Cooper, 2010), “Il grande banchetto” (Paesi edizioni, 2023), “La diplomazia della rissa” (Franco Angeli, 2025).

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