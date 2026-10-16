In questi giorni stiamo assistendo alla svolta che ribalta dodici anni di verità giudiziarie. La morte di David Rossi, l’ex capo della comunicazione di Banca Monte dei Paschi di Siena precipitato la sera del 6 marzo 2013 dalla finestra del suo ufficio a Rocca Salimbeni, entra in una fase molto interessante quanto misteriosa e dirompente. Le recenti perizie ordinate dalla Commissione Parlamentare di inchiesta stanno riscrivendo la dinamica di quella tragica notte, smantellando la tesi del suicidio che aveva a lungo chiuso le porte a ulteriori approfondimenti giudiziari. Dopo le nuove simulazioni dei Ris, i test scientifici e le simulazioni avanzate, condotte con dovizia di particolari, hanno portato a conclusioni che definire inedite è riduttivo.

Secondo le valutazioni tecniche depositate in Commissione, David Rossi non si sarebbe lanciato nel vuoto di sua spontanea volontà. Gli accertamenti indicano che il manager sarebbe stato aggredito da più persone all’interno del suo ufficio. Rossi sarebbe stato spinto fuori dalla finestra o tenuto per i polsi mentre cercava disperatamente di aggrapparsi al cornicione. Sono poi emerse novità importanti anche riguardo l’orologio che vestiva al polso. Particolarmente rilevanti sono stati i test compiuti sul cinturino. La rottura delle anse e la traiettoria della caduta della cassa corrispondono, secondo le analisi balistiche e cinematiche, ad un’azione di trascinamento o a una presa effettuata da terzi mentre il manager era sospeso nel vuoto. Poi anche le lesioni incompatibili. Sul corpo e sulla camicia sono state riscontrate tracce e lesioni giudicate del tutto incompatibili con una caduta autonoma, affiancate da segni di colluttazione e tracce riconducibili a una difesa attiva. Ma il mistero più grande è rappresentato dal giallo del vicolo.

Parallelamente agli esami medico-legali e cinematici, l’attenzione della Commissione si è concentrata sui filmati della videosorveglianza di vicolo Monte Pio, nel punto esatto in cui il corpo di Rossi impattò a terra. Le nuove analisi tecniche puntano a identificare con precisione la misteriosa sagoma apparsa nel vicolo subito dopo la precipitazione. Gli investigatori e i consulenti escludono che si tratti di un semplice passante occasionale, aprendo a scenari inquietanti sulla presenza di soggetti terzi sul luogo dell’evento nei momenti immediatamente successivi al dramma. La Commissione sta cercando di chiudere il cerchio, confidando anche in eventuali testimonianze di chi, protetto finora dal dogma del suicidio, decida ora di parlare. Le parole del Presidente della Commissione d’inchiesta, On. Gianluca Vinci, fotografano un clima profondamente mutato: l’ipotesi di reato su cui si concentra ora il lavoro parlamentare è quella di omicidio o morte come conseguenza di altro reato.

Il lavoro dei periti proseguirà nei prossimi mesi con ulteriori approfondimenti tecnologici su dispositivi elettronici, smartphone e tablet, per ricostruire tassello dopo tassello le ultime ore di vita del manager senese. L’obiettivo dichiarato della Commissione è tirare le somme di questa imponente inchiesta bis, restituendo finalmente giustizia e verità a una famiglia che in questi anni non ha mai smesso di lottare contro l’archiviazione del caso. Mentre, quindi, le aule dei tribunali hanno troppo spesso chiuso anzitempo i fascicoli di una storia giudiziaria che rappresenta una ferita ancora troppo aperta, bisogna attribuire onore e lode ai lavori parlamentari di una commissione che evidentemente sente forte il dovere di ricordare che la ricerca della verità scavalca gli strali del tempo, prescindendo dal solo obbligo democratico del dovere della sua ricerca.

Luca D'Alessio Dottore in Scienze politiche. Master di II livello in Comunicazione strategica politico-istituzionale. Le tematiche socio politiche, la sicurezza interna ed estera e le dinamiche di geopolitica internazionale è ciò che mi appassiona alla luce anche di una forte esperienza ispettiva di oltre 25 anni nella Corpo della Guardia di Finanza. Si è davvero Riformisti se, dopo essersi confrontati il giusto, si passa alla teoria della praxis.

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