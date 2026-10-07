La burocrazia, non è una novità, gioca sempre brutti scherzi. Ad essere inghiottita nella palude delle circolari ministeriali e dei rimpalli di competenze è stata la scorsa settimana una magistrata milanese. La toga, caregiver in base alla legge 104 dell’anziana madre gravemente malata, in primavera faceva domanda di trasferimento.

La domanda, a luglio, veniva accolta. E il Csm, senza neppure conteggiare i punteggi aggiuntivi previsti in questi casi proprio dalla legge 104, la trasferiva dalla Corte d’Appello alla Sezione Lavoro del Tribunale di Milano. Il trasferimento, però, subiva un stop repentino: il presidente della Corte d’appello chiedeva ed otteneva da via Arenula un “posticipato possesso” di diversi mesi per motivi non meglio specificati. La magistrata apprendeva, non essendoci un obbligo di trasparenza, dell’iniziativa del presidente della Corte d’appello solo a cose fatte, con la notifica del provvedimento del Ministero della giustizia che le intimava di non spostarsi fino a febbraio 2027. Nel frattempo, però, la situazione sanitaria si aggravava e la madre moriva. Immediatamente, allora, la giudice effettuava le comunicazioni del caso.

La vicenda, però, non si chiudeva qui. La magistrata, infatti, decideva comunque di scrivere una istanza al Ministero per ricordare che il ruolo di caregiver non solo non era stato valutato ai fini del trasferimento, ma neppure pareva fosse stato segnalato nella richiesta del posticipato possesso. Tale comunicazione al Ministero diventava un terribile boomerang per la magistrata che veniva addirittura denunciata per “falso”. La notizia del procedimento penale, come nelle migliori tradizioni, veniva poi appresa dalla toga lo scorso fine settimana attraverso la stampa. Oltre il danno, la beffa.

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Eleonora Tiribocchi