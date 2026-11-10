Il caso Ranucci-Lavitola non è stato una grande novità per gli italiani. È la solita politica in TV che va avanti da cinquant’anni. Quello di cui si è invece parlato molto meno è la qualità del giornalismo investigativo, a cominciare dagli errori emersi nella recente vicenda Minetti-Cipriani, che ha coinvolto anche il ministro Nordio e indirettamente il Presidente Mattarella. Accuse basate su una fonte non adeguatamente verificata, per le quali Ranucci ha chiesto scusa. Cipriani ha avanzato una richiesta di risarcimento alla Rai di 250 milioni di dollari. Come è possibile che si parli soltanto di politica e non di merito? La spiegazione è chiara: in Rai mancano tre pilastri fondamentali di una televisione pubblica: indipendenza, qualità e imparzialità.

L’indipendenza garantisce che un giornalista non scriva per compiacere chi lo protegge o lo retribuisce. Chi difende Ranucci lo fa soprattutto denunciando una presunta persecuzione politica del governo di destra, anziché discutere la qualità del suo lavoro. Perché in Rai un giornalista di destra o di sinistra sa di poter contare su protezioni politiche. Se la Commissione di Vigilanza e il CdA sono anch’essi lottizzati, l’indipendenza diventa un’utopia. Senza indipendenza, non nasce la meritocrazia: gli errori professionali non hanno conseguenze sulla carriera. E diventa impossibile garantire l’altro pilastro dell’eccellenza: la qualità, che significa fonti verificate, fact-checking rigoroso, responsabilità per gli errori. Purtroppo la Vigilanza Rai non prova neppure a monitorare seriamente indipendenza e qualità. Si concentra soprattutto sul terzo pilastro, l’imparzialità, interpretata come equilibrio tra le voci politiche: tempi di parola bilanciati, rappresentanza di maggioranza e opposizione, par condicio.

Ma l’imparzialità senza qualità è un obiettivo impossibile. Non basta contare i minuti concessi a ciascun partito se manca il rigore nel verificare ciò che viene detto e se chi dovrebbe farlo risponde a logiche di appartenenza politica. È come cercare di pareggiare i piatti di una bilancia che sta fisicamente traballando. Il risultato è soltanto l’apparenza dell’equilibrio. La via italiana all’imparzialità non ha prodotto né indipendenza né qualità in cinquant’anni. Ne ebbi una prova negli anni Novanta, quando aiutai pro bono l’allora presidente Rai, Letizia Moratti, a scrivere una carta dei valori della qualità. Presentai decine di proposte: fact-checking rigoroso, un vero diritto di replica, presentazione delle diverse opinioni con la stessa robustezza. Dopo interminabili discussioni, circa l’80% fu cassato. Restarono princìpi generici, richiami all’obiettività senza meccanismi concreti per garantirla. Mancava l’ingrediente fondamentale: l’indipendenza.

La lezione dell’Economist

Nei media privati, l’indipendenza è più importante dell‘imparzialità. Un giornale può avere una linea politica molto netta ed essere indipendente. Nell’aprile 2001 l’Economist pubblicò una copertina che spiegava perché Berlusconi non fosse adatto a governare l’Italia. Ma né il direttore né il giornalista che scrisse l’articolo dipendevano dalla sinistra italiana o inglese. L’imparzialità, intesa come assenza di una posizione editoriale, non è necessariamente una condizione del successo. L’Economist ha oltre un milione di abbonati. Berlusconi gli fece causa per diffamazione e la perse: il tribunale di Milano respinse le accuse e lo condannò alle spese legali. L’Economist poteva essere di parte nelle opinioni, ma rigoroso sui fatti. Perché aveva qualità e indipendenza. In Italia, invece, i media privati hanno spesso sofferto di una limitata indipendenza, essendo controllati da imprenditori con altri interessi economici e politici: basti pensare a Berlusconi o al Sole 24 Ore di Confindustria. Negli ultimi anni si sono affermati anche gruppi editoriali più specializzati, per esempio Class in economia, ma il grande problema di molti media privati oggi è soprattutto la perdita di rilevanza economica.

Lo tsunami dei social cambia tutto

Per cinquant’anni la lottizzazione della Rai è stata un problema grave, ma oggi la rivoluzione digitale lo ha reso insostenibile. Lo tsunami digitale ha distrutto il modello economico dei media tradizionali, fondato sulla pubblicità. La prima vittima è la qualità: verificare le fonti costa tempo e denaro, che la pubblicità non ripaga più. La crisi economica spinge gli editori a tagliare i costi e a inseguire la nuova moneta dell’informazione: l’engagement, l’attenzione generata da contenuti che suscitano emozioni. Il giornalista finisce così per rispondere a nuovi padroni: gli algoritmi e gli obiettivi di audience. Meno qualità produce meno fiducia, meno fiducia riduce la disponibilità a pagare per l’informazione, aggravando ulteriormente la crisi economica. Una spirale perversa. Per le nuove generazioni, cresciute sui social, il problema è ancora più grave. Gli algoritmi premiano soprattutto ciò che cattura l’attenzione, non ciò che è vero. Anche il giornalismo di qualità deve competere con contenuti progettati per provocare reazioni immediate. Il paradosso è che, proprio quando avremmo più bisogno di una televisione pubblica indipendente e autorevole, la Rai rischia di perdere le generazioni che ne avrebbero più bisogno.

La grande occasione della televisione pubblica

Eppure la guerra non è perduta. Non è vero che la televisione è morta: sono soprattutto i giovani ad abbandonare quella tradizionale. Le televisioni pubbliche hanno una straordinaria opportunità. Il finanziamento attraverso il canone permette loro di non dipendere esclusivamente dall’audience e dalla pubblicità. Possono quindi investire in informazione di qualità anche quando non produce il massimo engagement. La Germania offre un esempio interessante. ARD e ZDF hanno creato Funk, un servizio pubblico pensato per i giovani tra i 14 e i 29 anni. Informazione, reportage, spiegazioni, documentari e intrattenimento vengono concepiti direttamente per YouTube, TikTok, Instagram e Spotify. Non è semplicemente televisione distribuita online. È un nuovo modo di produrre informazione pubblica per chi non guarda più la televisione. Funk raggiunge una quota molto elevata dei giovani tedeschi. RaiPlay rappresenta invece prevalentemente un modello diverso: porta sul digitale contenuti concepiti per la televisione, pur avendo sviluppato anche produzioni originali. La Rai non dovrebbe limitarsi a portare la televisione sui social. Dovrebbe inventare un servizio pubblico per la generazione dei social. Il canone le offre la possibilità di farlo senza essere schiava dell’engagement. Ma per cogliere questa opportunità servono indipendenza e qualità. E per ottenerle bisogna cambiare la governance.

La riforma che serve alla Rai

Quasi vent’anni fa, nel mio saggio “Meritocrazia”, proposi una riforma radicale della governance Rai per combattere il cancro della lottizzazione. Oggi quella proposta è ancora più urgente. Bisognerebbe eliminare la Commissione parlamentare di Vigilanza nella sua forma attuale e creare un CdA indipendente, competente anche nelle nuove tecnologie e nei social, con un mandato lungo e non coincidente con la legislatura. Il CdA dovrebbe nominare autonomamente il direttore generale, sottraendolo alla contrattazione politica. La selezione dei consiglieri potrebbe essere affidata ad AGCOM, sul modello dell’autorità francese di regolazione audiovisiva, prevedendo una revisione delle competenze e delle garanzie di indipendenza dell’autorità italiana. Servirebbero procedure pubbliche, criteri rigorosi di competenza e incompatibilità, insieme a forme di controllo democratico che non si trasformino in interferenza editoriale. Poi un vero codice della qualità, non una raccolta di buone intenzioni.

La Rai dovrebbe essere valutata non soltanto per quanti spettatori raggiunge, ma per quanto è credibile. Occorrono indicatori pubblici e trasparenti: accuratezza delle fonti, correzioni pubblicate, errori riconosciuti, contenziosi persi. E indagini indipendenti sulla fiducia dei cittadini nell’informazione Rai. L’imparzialità dovrebbe essere il risultato di indipendenza e qualità, non il loro surrogato. È una riforma difficile, perché richiede alla politica di rinunciare a uno strumento di potere che utilizza da cinquant’anni. Ma oggi è urgente. Per cinquant’anni la lottizzazione della Rai è stata un problema di cattiva governance. Nell’era dei social è diventata una minaccia alla qualità dell’informazione e quindi alla democrazia.

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Roger Abravanel