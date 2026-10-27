L’accertamento delle responsabilità reali di Youssef Siher non è sostitutivo delle forme di guerra ibrida che da tempo sono in atto ad opera di soggetti russi e islamici (Iran e Hamas). Per evitare eccessi di personalizzazione leaderistica nell’interpretazione di ciò che sta avvenendo da mesi, vale la pena cogliere gli aspetti politici più significativi di ciò che è avvenuto nel recente fine settimana. Questa volta, infatti, le cose non sono andate come quando il Viminale, la digos, l’Aisi e il prefetto e il questore di Milano “non li hanno visti arrivare”.

L’impianto preventivo e repressivo messo in campo dal governo e dalle forze dell’ordine, malgrado il dileggio fatto a priori dalla opposizione, ha funzionato, sia come filtro sia come repressione assai misurata, al netto delle battute sbagliate del ministro Nordio, con l’annuncio delle carceri minorili (domenica Nordio si è poi spiegato meglio) che ha fornito argomenti ad una lettura del tutto sbagliata e forzata di ciò che sta avvenendo. A questo proposito, sono due le questioni che vanno demistificate, quella riguardante l’aumento delle spese militari, e adesso, dopo Milano, Torino e altre città, quella riguardante l’aumento delle misure preventive e repressive ai fini dell’ordine pubblico.

Certamente la coperta è corta, ma il governo deve sapere che insieme al forte contenimento della contestazione di piazza, deve mettere in campo anche politiche economiche che devono costituire in vario modo una risposta a reali domande sociali (non solo occupazione, ma aumenti salariali e contributi autonomi o tassazioni straordinarie riguardanti settori imprenditoriali che stanno ottenendo profitti molto superiori alla media). Una considerazione finale che riguarda la comparazione fra le posizioni espresse dal leader della sinistra americana Sanders e quelle di una parte della sinistra italiana. Sanders è un genuino e colto massimalista di sinistra. Essendo un genuino uomo di sinistra egli, diversamente dai nostri falsi pacifisti, ed effettivi filo putinisti alla Conte, sostiene in modo esplicito la necessità di inviare alla Ucraina forti aiuti militari.

Recentemente in un talk show, abbiamo sentito Sansonetti – di cui condividiamo il garantismo per ciò che riguarda la giustizia – che sosteneva la scelta della resa in Ucraina pur di salvare vite umane: francamente la riteniamo una posizione insostenibile e del tutto inaccettabile, perché la libertà dei popoli viene prima di tutto, se quel popolo vuole resistere. Ovviamente facciamo la stessa considerazione su quello che ha detto Salvini nel suo discorso al congresso della Lega.

Lo diciamo fuori dai denti, e fuori dagli schemi: se questa è la linea di una parte decisiva della sinistra italiana, allora meglio il Terzo Polo, Forza Italia e Giorgia Meloni. Diciamo questo perché siamo convinti che qualora la Russia di Putin sfondasse in Ucraina non si fermerebbe lì. Nel 1939 il Socialista Francese Marcel Deat lanciò il famoso slogan “morire per Danzica?”: finì come collaborazionista dei nazisti.

© Riproduzione riservata

Fabrizio Cicchitto