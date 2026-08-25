Trovo una vera immondizia politica i fischi alla Meloni. Orchestrati e politicamente rivenduti per veri, da politicanti da operetta. Si fischia la Meloni per moda, per sport, si fischia perché ci si infischia del prossimo e della Polis-comunità. Figuriamoci della Politica e del Governo del Paese.

Fischiare la Meloni è uno sport che non solo non mi appassiona, ma mi intristisce perché alimenta divisioni e soprattutto non porta alcun elemento al dibattito sociale e politico, se non odio social e semina pure rancore. Una giovane donna che scala un improbabile sistema di classe dirigente, sicuramente non premiante la Cultura del Merito, riesce a imporsi con caparbietà continuità e fortuna, e non diventa un modello da imitare, ma un oggetto da abbattere? Ma è follia collettiva. Un brutto, bruttissimo segnale di cui non abbiamo bisogno, ma che andrebbe spiegato e assorbito da una nuova visione di Governo, carica di… Amore.

Potrei non dire altro. Lasciando a voi il difficile gioco di trasformare Amore in formula politica. Ma se la storia e la memoria non ingannano, possiamo dire che le leadership politiche, carismatiche e non, hanno portato avanti visioni e gesti ispirati sempre al dialogo e all’ascolto, alla visione valoriale della società, alla sobrietà e alla valorizzazione del prossimo pensante, alleato e non suddito. I prossimi alla Meloni sono sempre tutti pensanti al Bene Comune? Non si direbbe dalla gestione di scandali, scandaletti e chiacchiericcio sulla squadra di Governo.

Serve un aiuto. Si chiama Programma di centro, destra. Un programma di Governo fatto di attenzione al dialogo, ascolto e proposte in linea con le ansie dei territori che vanno guidati da politici presenti e capaci di aprirsi alle nuove istanze, non di chiudersi a riccio sugli appartenenti. I fedeli. Gli ultrà. Il passo è breve per sconfinare a destra come scrive il NYT della Meloni. Ma cari colleghi giornalisti (democratici) della città del sindaco Mamdani, delle due l’una. Come fate a sostenere il Sindaco Socialista incoraggiandolo verso politiche inclusive e depotenziando la pericolosa ala islamista che vuole persino dividere gli USA e poi non vedere i tentativi di un soccorso centrista rispetto alle derive di destra? Perdete la credibilità…

La conclusione del nostro ragionamento è proprio qui. Esistono mondi in movimento che vanno letti senza occhiali e preconcetti: molto interessante è l’universo del CPAC ben più grande della costellazione MAGA. Tradotto: guardo con Fiducia l’attività meravigliosa di Matt Schlapp, chairman di CPAC, e di Marcel Kaminstein, chairman per l’Italia, perché se come in America i Repubblicani, in Italia il partito della Meloni non riesce a ricostruire quel sentiment di ascolto e di dialogo (la buona vecchia Democrazia Cristiana) qualcuno deve provare a mettere tutti insieme su un programma. Di Governo. Che richiede studio, silenzio e decisioni condivise. Non certo fischi, tifoserie e amici del giro da bar. Non è credibile il campo largo delle sinistre italiane. Ma fanno ridere pure i raduni Maga dove, direttamente dalle birrerie, improbabili oratori parlano della qualunque. E a proposito di birrerie ricordo i danni che combinò un delirante frequentatore di un locale di Monaco. Serve che con i social pompiamo tutti i campioni del rutto libero e gli avvinazzati del mondo? No signori.

Lasciamo queste attività ai giornalisti del Mainstream che campano di slogan e audience. Ma qui diciamo la verità.

Serve un cantiere sul programma. Non serve fischiare Meloni, ma ragionare assieme e plaudire quando le cose giuste vengono dette e fatte. Serve un Centro e il CPAC potrebbe essere l’occasione per la ricostruzione di identità che si riconoscono in comune cammino.

Massimo Lucidi

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