La rivoluzione democratica del voto ha compiuto il suo atto, che è insieme deliberante e liberatorio. L’esito delle urne assegna vincitori e vinti, e consegna entrambi a un momento nuovo. A un day after che non somiglia neanche più ai giorni che lo hanno preceduto. Sembra che nessuno gioisca, il giorno dopo. Come insegnava Seguelà, la campagna elettorale è paragonabile alla guerra. E la sua comunicazione è una comunicazione di guerra. Sarà per questo che, cessato l’ultimo cannone, a fondovalle l’eco dei colpi lascia il posto a un lungo silenzio. Alle nostre latitudini, la notizia della débâcle trumpiana è attutita, quasi stemperata.

Il centrodestra minimizza gli effetti e le ricadute in patria dell’ondata blu, dopo aver preso già da un po’ le debite distanze da Trump. Ma colpisce come anche la sinistra tralasci di celebrare troppo il buon esito dei democratici americani. Quasi come se un sollievo generale accompagnasse la fine delle ostilità. Riposta l’ascia di guerra, è il momento della riflessione. Della contemplazione del campo di battaglia, quando la battaglia non infuria più.

C’è un motivo più profondo nella quiete, almeno apparente, del centrosinistra. I leader del campo largo sanno che non devono concedersi ai fasti, perché poi non possono dormire sugli allori. Sanno che sarebbe un errore strategico indicare una strada in discesa, quando il quadro delle campagne elettorali italiane versa in tutt’altra situazione. Giorgia Meloni non è Donald Trump e insistere nella forzatura di ravvicinarli finisce per essere un esercizio comico. Meloni conserva un consenso forte e, nei sondaggi, il centrodestra è almeno un punto sopra il centrosinistra. A fare la differenza, udite udite, saranno i tanto vituperati centristi. Dopo che centrosinistra e centrodestra hanno ripetuto fino allo sfinimento che il centro è irrilevante, entrambi hanno ingaggiato una guerra di conquista dei centristi. Italia Viva di Renzi guarda al centrosinistra, i Liberaldemocratici di Marattin al centrodestra. Ruffini e Magi si collocano nell’orbita del centrosinistra, Sud Chiama Nord di Cateno De Luca in quella del centrodestra.

Spostando ciascuno uno o due punti percentuali, i piccoli centristi giocano per l’Italia il ruolo degli swing states negli Stati Uniti. Piccoli ma determinanti oscillometri, capaci di assegnare la vittoria all’uno o all’altro campo. Anche se i campi, a guardare bene, sono tre. C’è il Centro europeista a cui stanno lavorando Carlo Calenda, Pina Picierno, Andrea Marcucci, Europeisti.eu e Riformatori. Qualcuno dice che potrebbero essere proprio loro a fare da ago della bilancia. Noi vogliamo ambire a qualcosa di più dell’essere l’ago. Il centro è la bilancia. L’intera bilancia del sistema politico italiano.

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

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Aldo Torchiaro