Eravamo amici
Il ciuffo biondo di Donald Trump ha stufato Meloni. La risoluzione per un inviato europeo al tavolo delle trattative
Il ciuffo biondo di Donald Trump ha stufato Meloni, che ora punta tutto su l’Unione europea e sulla scelta di un inviato, condiviso dai 27, che favorisca un accordo tra Putin e Zelensky e consenta di chiudere almeno un fronte caldo, per poi concentrarsi su uno ancora più bollente: il Medio Oriente.
La risoluzione di Meloni
Da giorni i capigruppo si passano di mano in mano una risoluzione che Meloni presenterà domani in Parlamento, in vista del Consiglio europeo di questo fine settimana (giovedì 15 e venerdì 16 ottobre). In questo testo il centrodestra ha deciso di non citare gli Stati Uniti d’America e nemmeno la débâcle tra Trump e Zelensky: il tycoon ha messo all’angolo il presidente ucraino senza chiedergli il permesso e contrattando direttamente con il suo aggressore, Putin.
Meloni torna in Europa
Insomma, Meloni torna a casa, in Europa, anche perché – forse – sono proprio i leader europei ad essersi svegliati, scegliendo la via della politica estera comune per davvero. Sarà stata Meloni a dare un colpetto all’Alto Rappresentante? In ogni caso, la premier un bell’impulso ai volonterosi lo porterà, perché stavolta Giorgia ci mette la faccia e sta in prima linea. La Lega ha fatto aggiungere al testo della maggioranza la precisazione di non poco conto, ma che rispecchia l’anima del Carroccio: «Le sanzioni sono rivolte contro il regime russo e la sua capacità di sostenere la guerra di aggressione all’Ucraina “e non contro la popolazione russa”», scrive La Stampa. Fratelli d’Italia e Forza Italia hanno serrato i ranghi, e su questo non fanno trapelare nulla, se non che l’Ucraina vada difesa e l’oppressore russo fermato.
Verso il voto
Le elezioni incombono, e forse si voterà ad aprile. Alla premier, presentarsi come la paladina di Kyiv e aver contribuito al raggiungimento della pace nella regione, gioverebbe sia nei sondaggi che alle urne. C’è chi direbbe «tempismo perfetto», ma francamente poco importa. L’importante è che Putin si ritiri e contribuisca alla ricostruzione di Kyiv. Il cambiamento nella strategia di Meloni, probabilmente, dipende anche dall’incapacità di gestire la mina vagante Trump, che se ne frega di Europa e Onu e cerca di tutelare gli interessi degli americani, anche minacciando il mancato rinnovo di armi per Zelensky, a cui consiglia di indire nuove elezioni. Invito a cui Volodymyr replica: «Prima l’accordo, poi le elezioni».
Giorgia vuole un mandato chiaro dal Parlamento
Ricapitolando, Giorgia vuole un mandato chiaro dal Parlamento e porterà in Aula un testo in cui indica di sostenere Zelensky e caldeggiare un inviato europeo al tavolo delle trattative. Intanto anche Azione si espone, e lo fa con le parole di Federica Onori, segretaria della Commissione Esteri, e Giulia Pastorella, vicepresidente del partito: «Il destino dell’Ucraina è il destino dell’Europa. A Bruxelles i leader si preparano a rafforzare la prontezza difensiva dell’Unione, ma non possiamo limitarci a firmare le conclusioni: serve un contributo concreto. Le dichiarazioni di principio non bastano più. La presidente Meloni deve dire con chiarezza che l’Italia sta con Kyiv, con le sanzioni e con un’Unione capace di difendere i propri cieli e i propri confini. Sulla sicurezza europea non c’è spazio per la neutralità».
© Riproduzione riservata