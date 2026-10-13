Il ciuffo biondo di Donald Trump ha stufato Meloni, che ora punta tutto su l’Unione europea e sulla scelta di un inviato, condiviso dai 27, che favorisca un accordo tra Putin e Zelensky e consenta di chiudere almeno un fronte caldo, per poi concentrarsi su uno ancora più bollente: il Medio Oriente.

La risoluzione di Meloni

Da giorni i capigruppo si passano di mano in mano una risoluzione che Meloni presenterà domani in Parlamento, in vista del Consiglio europeo di questo fine settimana (giovedì 15 e venerdì 16 ottobre). In questo testo il centrodestra ha deciso di non citare gli Stati Uniti d’America e nemmeno la débâcle tra Trump e Zelensky: il tycoon ha messo all’angolo il presidente ucraino senza chiedergli il permesso e contrattando direttamente con il suo aggressore, Putin.

Meloni torna in Europa

Insomma, Meloni torna a casa, in Europa, anche perché – forse – sono proprio i leader europei ad essersi svegliati, scegliendo la via della politica estera comune per davvero. Sarà stata Meloni a dare un colpetto all’Alto Rappresentante? In ogni caso, la premier un bell’impulso ai volonterosi lo porterà, perché stavolta Giorgia ci mette la faccia e sta in prima linea. La Lega ha fatto aggiungere al testo della maggioranza la precisazione di non poco conto, ma che rispecchia l’anima del Carroccio: «Le sanzioni sono rivolte contro il regime russo e la sua capacità di sostenere la guerra di aggressione all’Ucraina “e non contro la popolazione russa”», scrive La Stampa. Fratelli d’Italia e Forza Italia hanno serrato i ranghi, e su questo non fanno trapelare nulla, se non che l’Ucraina vada difesa e l’oppressore russo fermato.

Verso il voto

Le elezioni incombono, e forse si voterà ad aprile. Alla premier, presentarsi come la paladina di Kyiv e aver contribuito al raggiungimento della pace nella regione, gioverebbe sia nei sondaggi che alle urne. C’è chi direbbe «tempismo perfetto», ma francamente poco importa. L’importante è che Putin si ritiri e contribuisca alla ricostruzione di Kyiv. Il cambiamento nella strategia di Meloni, probabilmente, dipende anche dall’incapacità di gestire la mina vagante Trump, che se ne frega di Europa e Onu e cerca di tutelare gli interessi degli americani, anche minacciando il mancato rinnovo di armi per Zelensky, a cui consiglia di indire nuove elezioni. Invito a cui Volodymyr replica: «Prima l’accordo, poi le elezioni».

Giorgia vuole un mandato chiaro dal Parlamento

Ricapitolando, Giorgia vuole un mandato chiaro dal Parlamento e porterà in Aula un testo in cui indica di sostenere Zelensky e caldeggiare un inviato europeo al tavolo delle trattative. Intanto anche Azione si espone, e lo fa con le parole di Federica Onori, segretaria della Commissione Esteri, e Giulia Pastorella, vicepresidente del partito: «Il destino dell’Ucraina è il destino dell’Europa. A Bruxelles i leader si preparano a rafforzare la prontezza difensiva dell’Unione, ma non possiamo limitarci a firmare le conclusioni: serve un contributo concreto. Le dichiarazioni di principio non bastano più. La presidente Meloni deve dire con chiarezza che l’Italia sta con Kyiv, con le sanzioni e con un’Unione capace di difendere i propri cieli e i propri confini. Sulla sicurezza europea non c’è spazio per la neutralità».

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Christian Gaole