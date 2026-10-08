«Pace e bene». Questa la risposta di Alessandra Todde, governatrice della Sardegna in quota Cinquestelle, al fondatore del Movimento – Beppe Grillo – che proprio nel giorno dedicato al Santo patrono d’Italia l’aveva accusata in un post, pubblicato sul suo blog personale, di agire più per un arricchimento della sua cerchia di amici che per il bene del popolo. Una frase lapidaria quella di Todde, che avrebbe dovuto chiudere la partita e smorzare le polemiche, ma che non ha sortito l’effetto sperato. Il quotidiano l’Unione Sarda ha ripreso la faccenda del “poltronificio”, così soprannominato dalla stessa classe politica che oggi è in maggioranza, quando a chiederne l’approvazione fu la Giunta Solinas. Un disegno normativo nato per dotare gli uffici assessoriali di personale fiduciario a cui affidare gli incarichi più delicati.

Oggi che le parti si sono invertite e che a gridare al “poltronificio” è il centrodestra, Todde utilizza, ironia della sorte, più o meno la stessa giustificazione utilizzata da Solinas per ottenere l’approvazione della legge in Consiglio: “Servono per smaltire le pratiche del Pnrr”. Lo strale di Grillo però fa più male, perché arriva da chi il Movimento 5 Stelle lo ha fondato, dando i natali a quanti oggi gli si rivoltano contro definendolo persino “un vecchio, rancoroso, il primo ad aver percepito 300mila euro solo per esistere”. Tra botte e risposte, il pubblico sardo si diletta a commentare sui social, mentre da parte della Presidenza arriva il controfuoco alle affermazioni, peraltro incontrovertibili, pubblicate sui quotidiani sardi, dati verificabili facilmente nel sito della Regione. Tabelle con nomi e cognomi e relativi compensi.

Leggendole si scopre che la Giunta guidata dalla pentastellata si avvale di un gruppo di 150 collaboratori esterni, i cui compensi vanno dagli 88mila euro ai quasi 600mila dei più stretti fedeli. Oltre 20 milioni di euro l’anno. A guadagnare di più sono i capi di Gabinetto dei singoli assessorati; Luca Caschili, che ricopre il ruolo nell’Ufficio di Presidenza, percepirà a fine mandato 844.310 euro, pressoché simili gli emolumenti dei suoi colleghi.

Si sapeva sì, qualcuno ne aveva già parlato, ma mai prima d’ora se ne era fatta materia di aperta discussione pubblica. La risposta francescana dunque non è bastata a Todde. Sempre attraverso il portavoce del Movimento, Jacopo Gasparetti, classe 1996, studente di Scienze Politiche e Relazioni internazionali, tra i più pagati, 592.591 euro lordi in cinque anni, si viene a sapere la posizione dei parlamentari 5S: «All’insediamento di Todde Pnrr al 4% e personale al 30%. Non accettiamo lezioni di morale da chi ha danneggiato la Sardegna». Ma non basta a fermare la bomba innescata da Grillo, che nel suo post ha sottolineato quanto gli stipendi dello staff di Todde superino persino quelli dei parlamentari. Il quotidiano sardo rincara la dose spiegando che anche l’ufficio stampa della Giunta si avvale di numerosi professionisti esterni, in tutto 23, pari a quelli presenti nell’Ufficio stampa della presidente del Consiglio dei ministri.

Il Pd – alleato anche nell’isola dei Cinquestelle – non si è ancora pronunciato, ma l’imbarazzo è tangibile, anche se molti di quei fedelissimi lo sono anche del partito guidato da Elly Schlein. Tra i due alleati da tempo c’è una certa frizione, diatribe sempre liquidate come “normale dialettica tra amici”, ma in realtà è da tempo che anche nell’isola il Pd soffre della posizione soverchiante dei Cinquestelle. Tra le opposizioni chi si fa sentire maggiormente è Paolo Truzzu, il candidato alla presidenza uscito sconfitto dalle ultime elezioni. In un video pubblicato sui social accusa la Giunta Todde di aver voluto sistemare gli amici, cioè coloro che hanno contribuito alla sua campagna elettorale e che – se fosse solo questione di pratiche Pnrr da smaltire – l’esecutivo sardo si potrebbe avvalere dei 37 esperti pagati a tale scopo dal Ministero della Funzione pubblica.

Alessandra Addari

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