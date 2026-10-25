A un anno dal suo insediamento, il Consiglio superiore della magistratura “scopre” questa settimana che Axel Bisignano, procuratore di Bolzano, ha due fratelli che fanno gli avvocati in città e quindi il suo ruolo potrebbe essere incompatibile per – ovvi – motivi di opportunità. “Siamo di fronte ad un’incompatibilità grande come una casa”, ha esordito il togato indipendente Andrea Mirenda, che ha sollevato il caso, invitando Palazzo Bachelet a guardare alla sostanza, oltre le formalità. “Ma tu vai a fare una domanda di procuratore della Repubblica in un francobollo di città dove esercitano in forma associata tre professionisti che hanno dei legami tra loro e due di questi sono tuoi fratelli?”, ha incalzato, ricordando che Bisignano, peraltro, aveva svolto il proprio percorso professionale nella stessa realtà in cui si era poi candidato a dirigere la Procura.

Gli avvocati Joseph e Jakob Bisignano, leggendo la delibera del Csm, si presentano sul sito dello studio legale come una “squadra” che da oltre 25 anni assiste privati, imprese e istituzioni pubbliche, offrendo consulenza soprattutto in materia civile e amministrativa, oltre che in ambiti fiscali e giuslavoristici, in tutto il Paese. Ma non solo. Uno dei due avrebbe difeso alcuni indagati in procedimenti davanti alla stessa Procura di Bolzano, tutti già definiti, assegnati al fratello magistrato. “Li ha trattati lui. Ha fatto una dichiarazione di incompatibilità?”, ha chiesto Mirenda, sollecitando chiarimenti sulle eventuali astensioni.

Il consigliere ha anche richiamato il ruolo di Bisignano come titolare dell’azione penale e coordinatore del gruppo che si occupa dei reati contro la Pubblica amministrazione, settore nel quale operano i suoi fratelli. “Non basta ipotizzare che il procuratore non tratti direttamente quei fascicoli o che siano affidati in coassegnazione ad altri magistrati, dal momento che in un ufficio piccolo, il capo della Procura mantiene comunque un ruolo centrale“, ha puntualizzato Mirenda.

C’è poi il possibile “vantaggio” professionale derivante dal rapporto di parentela. “Come facciamo a non capire che poter dire, per uno studio legale che si occupa di civile, amministrativo e penale, di avere relazioni parentali con il procuratore della Repubblica non sia un booster straordinario all’appetibilità di quell’ufficio?”, ha chiosato Mirenda, sottolineando che il legame familiare può diventare un elemento promozionale nella competizione tra avvocati e può essere percepito dai clienti, comprese le Pubbliche amministrazioni, come una garanzia aggiuntiva. “Non occorre dimostrare favoritismi o interferenze perché il problema si ponga: in gioco c’è anche la credibilità dell’ufficio giudiziario”, ha infine concluso.

“Non si può tollerare una cosa del genere“, ha rincarato la dose il togato Tullio Morello, anch’egli restio a chiudere gli occhi davanti a questa commistione familiare in tribunale. La consigliera laica Isabella Bertolini (FdI) ha aggiunto un altro elemento: Bisignano non avrebbe segnalato l’incompatibilità con i fratelli nei tempi previsti e, per questo, sarebbe stato segnalato alla sezione disciplinare. Poi l’affondo sui tempi della verifica: “Ma quanto ci vuole per fare questi accertamenti? Un anno?”. Alla fine il ritorno in Commissione, dove si dovrà valutare il modo di rimuovere l’incompatibilità, è passato con 14 voti, fra cui quello del vicepresidente Fabio Pinelli e del procuratore generale della Cassazione Pietro Gaeta. Astenuto Pasquale D’Ascola, primo presidente della Cassazione. Il Consiglio giudiziario di Bolzano, comunque, non aveva eccepito alcuna criticità nei confronti dei Bisignano brothers.

Giovanni M. Jacobazzi Giornalista professionista, romano, scrive di giustizia e carcere

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