Belfast è in fiamme, l’Inghilterra è in fiamme, per la prima volta irlandesi e inglesi sono uniti per la stessa causa e animati dalla stessa paura: quella di aver perso il controllo della propria patria. Il mito eretto per decenni della società multiculturale sta franando proprio in quel mondo anglosassone dove ragioni storiche e una certa predisposizione avevano reso rapida e sempre più radicale l’applicazione di un modello destinato a naufragare per la foga immigrazionista dei suoi ideologi.

Il delitto Nowak ha fatto saltare un tappo che reprimeva un dissenso ampio e generalizzato non solo verso l’immigrazione incontrollata – che i britannici non hanno mai né amato né tollerato – ma anche verso quella narrazione politicamente corretta e woke che ha pervaso, dai tempi del BLM, la cultura, il dibattito e le stesse abitudini del popolo britannico. Pensate che ci fu chi vandalizzò e pensò poi persino di rimuovere la statua di Winston Churchill. Tutto ovviamente abilmente avvolto nel drappo dell’antirazzismo. Quindi persino esprimere critiche alla mutilazione culturale che avviene nei classici all’università, o la richiesta di censurare senza discriminazioni da Platone a James Bond, ha contribuito ad aumentare il fastidio verso chi di questa regressione umana si è fatto artefice, sostenitore e, in molti casi, anche beneficiario. Perché, come sempre è avvenuto anche sul BLM, sulla violenza woke e sulla narrazione della lotta per le “minoranze”, c’è chi ci ha costruito carriere e successi letterari, soprattutto negli Stati Uniti, nel Regno Unito e nel Commonwealth.

Se alla martellante propaganda distruttiva dell’identità britannica si aggiunge un’immigrazione incontrollata e atti di violenza barbara e tribale, ecco che abbiamo tutti gli ingredienti per far saltare le polveri. Il delitto Nowak ha mostrato nel modo più drammatico l’esito della propaganda woke e ha di fatto terrorizzato l’opinione pubblica. Un giovane bianco agonizzante che chiede aiuto perché accoltellato e prossimo alla morte, non creduto perché bianco, contrariamente all’assassino che lo ha persino accusato di “razzismo”. Belfast è stata la reazione a un evento così raccapricciante che ancora una volta ha sconvolto tutti, o almeno tutti quelli che non hanno gli occhi bendati dall’ideologia o le tasche piene dei danari di chi sul woke ci ha speculato e guadagnato. Perché non può essere normale essere decapitati per strada, almeno per una cultura come la nostra, e il neonato White Lives Matter non è altro che l’epilogo, la reazione finale a un decennio e più di sopraffazione ideologica.

Pasquale Ferraro Nato nel 1994, esattamente il 7 ottobre giorno della Battaglia di Lepanto, Calabrese per grazia di Dio e conservatore per vocazione. Allievo non frequentante - per ragioni anagrafiche - di Ansaldo e Longanesi. Direttore di Nazione Futura dal settembre 2022 a maggio 2025. Oggi e per sempre al servizio della Patria. Fumatore per virtù - non per vizio - di sigari, ho solo un mito: John Wayne.

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Pasquale Ferraro