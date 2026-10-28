Si può provare a immaginare una funzione moderna di un’istituzione che sa di antico come gli archivi: è il senso di questo volume di Candida Carrino, “Ripensare l’archivio – Modelli teorici, funzioni e pratiche operative” (Carocci editore – Biblioteca di testi e studi). Carrino, che dal 2019 al 2025 ha diretto l’Archivio di Stato di Napoli e anche, ad interim, quello di Bologna e Imola, scrive: «In una fase storica caratterizzata da sovrabbondanza informativa e frammentazione delle narrazioni sul passato, l’archivio assume una funzione decisiva: offrire contesto, garantire affidabilità, costruire strumenti critici di interpretazione. La sua centralità non diminuisce; si ridefinisce».

L’archivio, che nell’immaginario è deposito di cose passate se non addirittura deposito freddo di polverose carte difficili da consultare, può diventare un’altra cosa: «Significa riconoscerlo come infrastruttura culturale del presente: uno spazio in cui memoria, conoscenza e cittadinanza si intrecciano e si consolidano nella pratica democratica». Il libro è pieno di notazioni specialistiche e di schede funzionali a sostenere la tesi di fondo: «La sfida consiste allora nello spogliare i documenti della loro aura criptica e iperspecialistica, per restituirli alla loro funzione primaria di fonti di conoscenza, semplici o complesse a seconda delle esigenze, ma capaci di generare nuove inferenze e nuovi significati, di sprigionare un potenziale comunicativo e di conoscenza identitaria».

Si potrebbe andare in un archivio non solo per cercare certe carte ma anche «per la capacità di attivare programmi culturali continuativi, che non si limitano alla valorizzazione episodica del patrimonio, ma costruiscono nel tempo relazioni stabili con i pubblici. Mostre, cicli di incontri, residenze di ricerca e progetti educativi contribuiscono a trasformare l’archivio in un luogo riconoscibile e abitabile – scrive Carrino – in cui il patrimonio documentario diventa materia viva di confronto e di produzione culturale».

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Mario Lavia