L’ipotesi di un ingresso di imprese russe nel cantiere del Trans-Saharan Gas Pipeline (TSGP) ha subito innescato nelle cancellerie europee i consueti riflessi condizionati. Il dogma del ricatto energetico moscovita è stato riproposto tal quale, proiettando sull’Africa nord-occidentale l’immagine d’un domino pronto a cadere nelle mani del Cremlino. Tuttavia, analizzando la vicenda con le lenti del diritto pubblico dell’economia, della finanza infrastrutturale e della regolazione dei mercati, il quadro appare enormemente più pragmatizzato e recintato da precisi vincoli giuridici ed economici.

Il vertice del 27 ottobre 2026 a Mosca tra il ministro degli Esteri algerino Ahmed Attaf e l’omologo russo Sergej Lavrov — arricchito dalle indiscrezioni sull’interessamento del colosso dei tubi TMK — segna un passaggio negoziale rilevante, ma distante anni luce dal configurare un controllo di Mosca sui flussi diretti in Europa. Confondere la fornitura di beni d’investimento o l’avvio d’un dialogo industriale con l’acquisizione d’una leva di controllo strategico sul gasdotto significa fraintendere i fondamenti stessi del diritto amministrativo dei contratti pubblici e della finanza di progetto. La prima distinzione da operare è quella tra il piano industriale e quello proprietario. Un’infrastruttura transcontinentale destinata a connettere i giacimenti nigeriani ai nodi algerini di Hassi R’Mel attraverso oltre quattromila chilometri — inclusa la complessa tratta nigerina — non è un blocco monolitico.

L’eventuale aggiudicazione a imprese russe di appalti per tubazioni, stazioni di compressione o manutenzione integrata configura una penetrazione confinata ai beni strumentali. Ciò genera senz’altro una dipendenza tecnica o manutentiva legata al ciclo di vita dei materiali, ma non attribuisce alcun diritto di voto sulla gestione operativa della rete o sulle decisioni di dispatching. Il controllo reale di un corridoio energetico richiede ben altre fattispecie giuridiche: la titolarità della società veicolo, la proprietà del gas trasportato, il diritto di allocazione della capacità di rete e la titolarità dei contratti di vendita take-or-pay. Nessuno di questi elementi risulta oggetto di trattativa con la Russia. Ipotizzare che la vendita di tubi d’acciaio si traduca automaticamente nel potere di chiudere i rubinetti verso l’Europa è un abbaglio di diritto amministrativo comparato e di economia industriale. La finanza pubblica algerina risponde a una rigida logica di cassa, strutturalmente legata al mercato dell’Unione Europea. Nel 2025 l’interscambio bilaterale tra UE e Algeria ha superato i 43 miliardi di euro, con le esportazioni algerine verso l’Europa atterrate a 26,5 miliardi, assorbendo circa la metà del commercio estero di Algeri.

Al contempo, l’Algeria garantisce oltre il 17% delle importazioni comunitarie di gas via tubo. Algeri non ha alcun incentivo a compromettere l’affidabilità dei suoi flussi verso il Mediterraneo per assecondare le geometrie geopolitiche del Cremlino. L’autonomia strategica algerina sfrutta semmai la concorrenza tra fornitori tecnologici — russi, cinesi o europei — per abbattere i costi di realizzazione dell’infrastruttura, come per la tratta avviata ad Aoulef a giugno 2026, mantenendo la governance dei flussi saldamente in mano pubblica. Parallelamente, è fuorviante sovrapporre la partita infrastrutturale al veto russo sul mandato MINURSO nel dossier del Sahara Occidentale o alla cooperazione di sicurezza nel Sahel. Si tratta di piani diplomatici distinti che non dimostrano alcun nesso contrattuale diretto.

Per le istituzioni europee la risposta non risiede in anatemi ideologici, ma nel rigore regolatorio: verificare la compliance sanzionatoria sui contratti di fornitura, blindare l’interoperabilità dei sistemi per evitare software proprietari opachi e garantire la trasparenza delle tariffe di rete. Il TSGP rimane un’opportunità di diversificazione per l’Europa; la presenza di fornitori russi è un dato contabile e commerciale da monitorare, non l’ipoteca di Mosca sull’energia continentale.

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Riccardo Renzi