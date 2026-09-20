Una giornata per commemorare la difesa dei confini nel 1965. Ma anche l’occasione per mostrare i progressi di una nazione che affronta minacce su più fronti, impegnata a modernizzarsi e a proporsi come fattore di stabilità nel grande caos. Il Giorno della Difesa è stato celebrato presso l’Ambasciata della Repubblica del Pakistan a Roma e l’Ambasciatore Ali Javed ha gentilmente parlato a Il Riformista. Diplomatico di lunga esperienza, con incarichi a Washington, in Sud America, in Asia e nel Golfo, il suo è un profilo da gestore di crisi. Nel 2011, come Ambasciatore facente funzioni a Tripoli, coordina l’evacuazione di 5.600 connazionali dalla zona di guerra. Più di recente, il mandato in Africa come Additional Foreign Secretary. In due anni il numero di Ambasciatori passa da 12 a 20, aprono nuove missioni e riparte un collegamento aereo diretto.

In Italia dal dicembre 2022, l’obiettivo è lo stesso: costruire nuove reti di amicizia. Lancia il Pak-Italy Friendship Forum e il Dialogo con la Società Civile. Proprio l’Italia è la principale destinazione dell’emigrazione pakistana in Europa, dopo il Regno Unito, e una fonte cruciale di rimesse, con cifre record secondo le stime di Bankitalia. Un retaggio familiare lo lega, racconta Javed, alla commemorazione: uno dei suoi zii ancora viventi, Nasir, oggi 84enne, si distinse in una celebre battaglia di carri armati durante la guerra del 1965. Nel colloquio, l’Ambasciatore non elude le ombre. A suo avviso, il pericolo maggiore oggi è il “nazionalismo indù” del governo di Narendra Modi, che a suo dire starebbe impoverendo la “diversità culturale” indiana. Per i nazionalisti, osserva, “il nemico è sempre il Pakistan”. Sottolinea la forza della “deterrenza decisiva e definitiva” del Pakistan, quella che definisce “Difesa 3D” dimostratasi efficace nel confronto del maggio 2025, ribadendo che Islamabad “non ha mai attaccato per prima un altro Paese”. E, sostenendo che la precedente escalation con l’India sia stata innescata da un false flag indiano, lancia un monito: “Non azzardatevi a fare altre operazioni false flag!”. Rileva, inoltre, la crescente “cooperazione tecnologica” tra Israele e India, come nel caso della fornitura di droni kamikaze schierati contro il Pakistan nel maggio 2025.

Una postura necessariamente inflessibile sul fronte orientale che si comprende appieno solo alla luce dei due dossier che stanno ridefinendo il ruolo internazionale di Islamabad. È proprio la capacità di deterrenza garantita contro l’India, infatti, a permettere oggi al Pakistan di proiettarsi a ovest, verso il Medio Oriente, e in generale nel mondo sunnita. Islamabad ha dimostrato di poter essere un hub negoziale tra USA e Iran. Ad aprile è sede di colloqui altamente sensibili: i primi colloqui diretti, dopo quelli indiretti in Oman, tra i due contendenti per Hormuz in 47 anni. È la linea portata avanti da Syed Asim Munir, potentissimo capo dell’esercito, promotore di una politica volta a costruire ponti con gli interlocutori della regione.

Oggi, nonostante lo stallo nei colloqui, Islamabad rinnova il suo ruolo di preziosa zona di contatto capace di portare al tavolo Washington e la leadership iraniana. Soprattutto nei momenti di massima tensione.

E nel grande caos nasce la Triplice sunnita. Proprio il Pakistan ha recentemente siglato un accordo di mutua difesa – un attacco armato contro uno è considerato un attacco contro tutti – con Arabia Saudita e Turchia. Un blocco che unisce le risorse finanziarie ed energetiche saudite, le capacità dell’industria della difesa turca – già saggiata in Ucraina -, e l’arsenale militare e nucleare pakistano come deterrente.

È lungo questo doppio binario, tra difesa e diplomazia, che va compresa la rilevanza del Paese fondato da Ali Jinnah, che vede in Roma e nell’Italia una sponda di prim’ordine.

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Lorenzo Somigli