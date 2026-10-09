Lo Stabilicum è legge. Ieri il governo Meloni ha incassato alla Camera il via libera definitivo alla riforma elettorale. Il timore del voto segreto si è sgretolato dinanzi alla compattezza della maggioranza. 227 favorevoli, 164 contrari. All’annuncio dell’esito della votazione finale, un lungo applauso si è elevato tra i banchi del centrodestra, mentre tra le fila dell’opposizione sono spuntati i classici cartelloni. “Legge truffa”, ma anche “con Meloni – sanità + armi”, “Con Meloni Gasolio a 3 euro”, e chi più ne ha più ne metta. Propaganda a gogo. Ha gridato allo scandalo l’onorevole Nicola Fratoianni, Alleanza Verdi e Sinistra, e accusato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni di introdurre il premierato “in barba ai problemi reali degli italiani dalle bollette che crescono ai salari che stanno fermi”. C’è chi, come il leader di +Europa Riccardo Magi, ha indetto uno sciopero della fame nel nome della Costituzione.

In queste ultime settimane, insomma, a sinistra le hanno tentate tutte pur di attaccare il governo e bloccare la riforma. Non ultimo ieri, il teatrino del leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte che, in dichiarazione di voto sulla riforma elettorale, ha ben pensato di andar fuori tema e agitare una foto del già magistrato – oggi senatore pentastellato – Roberto Scarpinato con Falcone e Borsellino, al suon di “sappiamo con chi stare”. Dinanzi alle accuse di depistaggio delle indagini e di inquinamento delle prove sulle stragi del 1992, Fratelli d’Italia chiede da giorni le dimissioni di Scarpinato dalla Commissione Antimafia. “Anche nei dipinti dell’ultima cena Giuda è accanto a Gesù”, ha replicato il deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli, “non vi faremo depistare l’Italia”. Toni duri e scontri accesi: siamo entrati in campagna elettorale. Non si sa ancora quando si andrà alle urne, ma le regole del gioco sono state stabilite.

“Siamo sicuri di aver fatto una legge che coniuga governabilità e rappresentatività”, risponde Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, a chi agita lo spettro dell’incostituzionalità. È infatti già partita la staffetta tra i parlamentari dell’opposizione per arrivare al giudizio della Corte costituzionale. Intanto, però, il centrodestra può stappare la bottiglia. “Quando gli italiani torneranno a votare potranno scegliere tutto: il partito, la coalizione, il programma, il candidato premier e – di nuovo – il proprio parlamentare”, rivendica Meloni. Che alla fine, la legge, l’ha portata a casa. Chi la dura, la vince. Da luglio, dalla bocciatura con voto segreto delle preferenze in prima lettura, erano emerse – anche internamente al centrodestra – delle perplessità in merito alla “testardaggine” della premier nel proseguire l’iter della riforma. Non sappiamo se ora avremo “una democrazia dell’alternanza come chiedeva Tatarella, una democrazia attenta ai territori come voleva Bossi, con una scelta di campo come sognava Berlusconi”, come immagina Donzelli; sicuramente, la scommessa di Meloni è stata ripagata, e con gli interessi. Non solo può attribuirsi la vittoria – in queste pagine ampiamente sostenuta – di aver reinserito dopo trent’anni il voto di preferenza, ma può anche rivendicare, dopo quattro anni di governo, di essere alla guida di un centrodestra saldo, di una maggioranza che – nel momento fatidico – resta unita.

I presunti nodi interni si sono sciolti. Non può contare sulla stessa coesione il centrosinistra, che ora – primarie o non primarie – dovrà indicare un leader. Chi sarà il candidato premier del campo largo? Mistero. La segretaria dem Elly Schlein ha tacciato l’esecutivo, con questa riforma, di voler ridurre la democrazia alla scelta di un capo. Sarà, ma per lo meno l’anno prossimo – con buona pace di Schlein – non incorreremo nemmeno nel rischio di avere un pinco pallino qualunque alla guida di Palazzo Chigi. È già qualcosa.

Ottavia Munari Classe 1998, nata sotto il segno del cancro. Veneta, al momento a Roma. Seguo la politica estera e le cronache parlamentari. Tennista a tempo perso, colleziono dischi in vinile e li ascolto rigorosamente davanti a un calice di rosso. Kierkegaard e Nozick due grandi maestri.

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