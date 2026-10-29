Il dramma silenzioso delle persone scomparse è un’emergenza che interpella tutta la società. Ogni anno, in Italia, migliaia di persone svaniscono nel nulla, lasciando dietro di sé vuoti incolmabili e famiglie sospese in un’angosciante attesa. Quello delle persone scomparse non è soltanto un dato statistico di cronaca, ma una complessa e profonda emergenza sociale, psicologica e istituzionale che troppo spesso rischia di rimanere nell’ombra. ​I numeri segnano un fenomeno complesso. Le cause della scomparsa sono molteplici e variano a seconda delle fasce d’età. Si va dall’allontanamento volontario, spesso legato a crisi esistenziali, familiari o lavorative, ai casi di minori che fuggono da comunità o contesti di disagio, fino alle fughe di anziani affetti da patologie neurodegenerative come l’Alzheimer.

A questi si aggiungono i casi drammatici legati a crimini o a incidenti isolati. Ciò che accomuna tutte queste vicende è la drammaticità vissuta dai familiari. Per chi resta, il dolore si mescola ad un limbo giuridico ed emotivo logorante: non c’è la chiusura di un lutto, ma la speranza costante alimentata dall’assenza di risposte certe. Nei casi di scomparsa, le prime 24-48 ore sono cruciali. ​Tuttavia, restano nodi critici da sciogliere. Uno dei problemi principali riguarda la comunicazione tempestiva e la collaborazione tra cittadini e istituzioni. Spesso si perpetua il falso mito secondo cui bisognerebbe attendere 24 ore prima di denunciare l’allontanamento di un adulto: un pregiudizio pericoloso che rischia di compromettere le ricerche. Denunciare subito è un diritto e un dovere fondamentale. Una responsabilità collettiva. Accanto all’efficienza tecnologica, dai droni alle termocamere fino agli appelli mediatici, serve un profondo cambiamento culturale. La solitudine e il disagio mentale sono spesso i prodromi di questi allontanamenti. Prestare attenzione ai segnali di sofferenza di chi ci vive accanto, costruire reti di comunità solidali e non lasciare sole le famiglie colpite da questo dramma sono atti di civiltà imprescindibili. Tenere accesa la luce su chi non c’è più significa restituire dignità a storie che non possono e non devono essere dimenticate.

​Su tutti questi aspetti e convinzioni l’Avv. Alessandro Fiore, Presidente dell’Associazione Ricerca Permanente Persone Scomparse, ha riunito in una tavola rotonda di confronto e di dibattito esimie personalità che quotidianamente si occupano e lavorano sul fenomeno in questione. I lavori sono stati aperti dal Prefetto di Roma, Dott. Lamberto Giannini, che ha sottolineato l’importanza del fattore tempo e la sinergia di intervento di tutte le forze che sul territorio sono impiegate per la sicurezza, allorquando si concretizza una denuncia formale di persona scomparsa. Di poi sono intervenuti i senatori Di Priamo, Morassut e Verini, che hanno contribuito al dibattito, esponendo in prima persona le lavorazioni in corso e le audizioni effettuate della Commissione Parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Manuela Orlandi e Mirella Gregori.

E’ stata anche evidenziata la necessità di aggiornare la legge n.203 del 2012 per adeguarla alle sfide attuali e dare risposte migliori alle famiglie, ma anche di proporre una nuova legge che possa istituire nuclei speciali investigativi dedicati presso le Prefetture. Autorevoli sono stati anche gli interventi dell’Avv. Rampelli, consigliera A.R.P.P.S. e della Dott.ssa Serena Tajè Forni, vice Presidente e direttore generale di Domus Europa, che hanno sottolineato l’importanza di attenzionare il fenomeno, in modo più adeguato e profondo, da parte delle Istituzioni alla luce anche dei numeri statistici elevati in ambito europeo e sugli scenari internazionali bellici. Un passaggio istituzionale obbligato è stato quello della dott.ssa Onorati, che ha portato il contributo dell’Ufficio del Commissario straordinario di governo, che ha evidenziato la necessaria massima sinergia istituzionale per accrescere le probabilità dei ritrovamenti.

Di poi, successivamente una forte testimonianza della Presidente dell’Accademia della Legalità, dott.ssa Paola Vegliantei, ha interessato tutti i partecipanti circa la necessità di considerare tutti i casi degli scomparsi sullo stesso piano, senza distinzione di alcuna classe sociale, di genere o di razza. L’affermazione di un principio egualitario di fratellanza e solidarietà anche in casi difficili come questo, rappresenta da sempre il lietmotive del lavoro dell’Accademia sul territorio al fianco di chi più ha bisogno e di chi è in difficoltà. Ai saluti finali l’avv. Fiore nel ringraziare tutti gli intervenuti, ha anticipato una sua proposta, che rappresenterà al prossimo esecutivo risultante dall’esito delle elezioni politiche 2027, di istituire due Commissioni permanenti sulle persone scomparse in seno alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica per tenere alta la guardia sul fenomeno in questione, ma soprattutto per testimoniare che l’interesse e la vicinanza delle Istituzioni ai familiari di chi scompare non deve essere mai riposto in archivio.

Luca D'Alessio Dottore in Scienze politiche. Master di II livello in Comunicazione strategica politico-istituzionale. Le tematiche socio politiche, la sicurezza interna ed estera e le dinamiche di geopolitica internazionale è ciò che mi appassiona alla luce anche di una forte esperienza ispettiva di oltre 25 anni nella Corpo della Guardia di Finanza. Si è davvero Riformisti se, dopo essersi confrontati il giusto, si passa alla teoria della praxis.

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