La crisi del 1956 non rappresentò soltanto la fine di un’epoca per il comunismo internazionale. Per il socialismo italiano costituì l’inizio di una nuova stagione culturale e politica. Da quel momento il problema non fu più quello di scegliere tra riforma e rivoluzione, ma di costruire una cultura capace di governare una società industriale in rapida trasformazione, senza rinunciare ai valori della libertà, della giustizia sociale e della democrazia.

Il revisionismo socialista non nacque all’improvviso. Le sue radici affondavano negli anni dell’antifascismo e nelle elaborazioni di alcuni dei maggiori intellettuali italiani. Carlo e Nello Rosselli, con Socialismo liberale, avevano sostenuto che il socialismo non poteva sopravvivere senza le libertà politiche e che la democrazia non rappresentava un semplice strumento, bensì un valore irrinunciabile. Quella intuizione, maturata negli anni Trenta, avrebbe esercitato una profonda influenza sul riformismo del secondo dopoguerra.

Accanto ai Rosselli si collocavano Eugenio Colorni e Guido Calogero. Colorni seppe coniugare socialismo, federalismo europeo e cultura democratica, indicando nella costruzione di un’Europa unita una delle condizioni della pace e della libertà. Calogero, con il liberalsocialismo, tentò di ricomporre una frattura che aveva attraversato la cultura italiana per decenni, dimostrando come liberalismo e socialismo potessero incontrarsi nella comune difesa della persona, della democrazia costituzionale e dei diritti civili.

Norberto Bobbio rappresentò il principale interprete filosofico di questa nuova stagione. La sua riflessione sullo Stato di diritto, sul pluralismo, sulla democrazia rappresentativa e sulle regole del confronto politico contribuì a emancipare definitivamente il socialismo italiano dalle suggestioni rivoluzionarie e dalle rigidità del marxismo dogmatico. Per Bobbio il socialismo non era incompatibile con la democrazia liberale: al contrario, ne costituiva un possibile sviluppo sul terreno dell’uguaglianza sostanziale.

Questa elaborazione trovò il suo principale interprete politico in Pietro Nenni. Con la celebre espressione della “politica delle cose”, Nenni spostò il baricentro del dibattito dalle contrapposizioni ideologiche ai programmi, alle riforme e alla capacità di governo. Nasceva così una cultura politica orientata alla programmazione economica, alla modernizzazione dello Stato e alle riforme di struttura.

Accanto a Nenni operò Riccardo Lombardi, probabilmente il maggiore teorico del socialismo riformatore italiano. Sulle pagine de Il Mondoscriveva che gli schemi interpretativi del marxismo tradizionale erano ormai insufficienti. Non si trattava più di conquistare lo Stato attraverso la violenza rivoluzionaria, ma di costruire strumenti democratici capaci di controllare il potere economico dei grandi monopoli e di accompagnare legalmente la transizione verso una società più giusta. Era il definitivo superamento della concezione insurrezionale del socialismo.

In questa stagione un ruolo decisivo ebbero anche Rodolfo Morandi e Paolo Sylos Labini. Morandi fu tra i primi a studiare sistematicamente la struttura industriale italiana, cogliendo il rapporto tra sviluppo economico, concentrazione produttiva e intervento pubblico. Sylos Labini, con Oligopolio e progresso tecnico, rilanciò la lezione keynesiana e offrì strumenti nuovi per comprendere il capitalismo italiano, prendendo le distanze tanto dal liberismo classico quanto dalle rigidità dell’economia pianificata.

Il revisionismo socialista trovò un altro protagonista in Roberto Guiducci. Con Socialismo e verità sviluppò una critica penetrante del marxismo-leninismo, dello stalinismo, della guerra fredda e dello stesso togliattismo, richiamando il tema della responsabilità degli intellettuali già affrontato da Julien Benda nel celebre Il tradimento dei chierici. Era una riflessione che sollecitava la sinistra a misurarsi con la libertà della ricerca e con il rifiuto di ogni forma di dogmatismo.

La cultura riformista non trascurò neppure la questione meridionale. Gaetano Salvemini rimase il grande maestro del meridionalismo democratico e del metodo critico; Tommaso Fiore interpretò il Mezzogiorno come questione nazionale; Rocco

Scotellaro diede voce, con straordinaria intensità, al mondo contadino e alle sue aspirazioni di emancipazione. Essi ricordarono alla sinistra che la modernizzazione dell’Italia non poteva limitarsi allo sviluppo industriale del Nord, ma doveva investire l’intero Paese.

Il laboratorio di questa elaborazione fu soprattutto Mondo Operaio. La rivista socialista divenne il luogo nel quale economisti, filosofi, sociologi, giuristi e dirigenti politici misero a confronto idee ed esperienze, aprendo un dibattito destinato a segnare profondamente gli anni del centrosinistra. Il revisionismo cessava di essere un’accusa polemica per diventare un metodo di ricerca, una continua verifica critica delle categorie del marxismo alla luce delle trasformazioni economiche e sociali.

Fu proprio questo il contributo più originale del socialismo italiano. Mentre altre culture politiche continuavano a misurarsi prevalentemente con i grandi sistemi ideologici, il revisionismo socialista sceglieva di confrontarsi con la realtà concreta: lo sviluppo industriale, la programmazione economica, il welfare, la scuola, la ricerca scientifica, la pubblica amministrazione e le istituzioni democratiche.

Da questa impostazione nacque la cultura di governo che avrebbe accompagnato la stagione del centrosinistra e delle grandi riforme degli anni Sessanta. Il revisionismo non fu una rinuncia al socialismo, ma il tentativo di renderlo compatibile con la democrazia costituzionale, con il pluralismo e con una società sempre più complessa. In questo senso esso rappresentò il più significativo contributo teorico del PSI alla storia politica dell’Italia repubblicana.

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Biagio Marzo