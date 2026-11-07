Il MAGA non è morto, il MAGA non è sconfitto: il MAGA ha solo perso una battaglia, ma non la guerra. Punti fermi necessari per evitare di cadere e scadere in analisi banali e commenti frutto di una mal celata esultanza ideologica, che però – come sempre accade – tende a offuscare l’analisi dei fenomeni politici, che non può mai distaccarsi dalla realtà effettuale.

Quello che è successo nel martedì elettorale di queste elezioni di metà mandato ha prodotto la solita faciloneria, che sembra ricalcare perfettamente quella successiva alle elezioni presidenziali del 2020. Allora Donald Trump fu dato politicamente per morto e ci fu chi persino ironizzò sulla sua memoria politica. La morale della favola la conosciamo tutti: quattro anni dopo “The Donald” sedeva nuovamente alla Casa Bianca e i repubblicani avevano elettoralmente macellato i democratici, tanto nel voto popolare quanto nei grandi elettori. Pensavamo – ingenuamente – che la frettolosa liquidazione del fenomeno Trump, ampiamente sottovalutata (per non dire apoditticamente esclusa) dalla maggior parte degli analisti e dei commentatori, avesse insegnato a tanti a usare, se non proprio una necessaria oculata oggettività, per lo meno una certa cautela nell’approccio a un fenomeno politico che dopo 10 anni si continua a non comprendere pienamente.

L’errore, come sempre avviene in questi casi, sta all’origine, perché troppi pensano che il MAGA possa essere ridotto alla sola parola politica di Trump, e che trumpismo e MAGA possano essere considerati legati inevitabilmente da un comune destino. Il ragionamento è questo: Trump è il MAGA, il MAGA è Trump. Lui lo ha creato e con lui finirà. Ma Donald Trump non ha creato il MAGA: sì, gli ha dato un nome e uno slogan – che poi è quello utilizzato da Reagan nel 1980,«Let’s Make America Great Again» – ma non ha creato nulla. Trump ha compreso il fenomeno e se ne è posto alla guida, così come fece Reagan nel 1980, Nixon nel 1968 e, seppur sconfitto, anche Barry Goldwater nel 1964. Ma la base, il sentimento e le aspirazioni non terminano con i leader.

L’idea che Trump abbia occupato il Partito repubblicano e ne sia un corpo estraneo non è solo fallace, è puramente folle. Il Partito repubblicano – così come quello democratico – ha subìto mutazioni e trasformazioni nel corso delle stagioni politiche. Il GOP di Ford non era quello di Reagan, e i “vecchi repubblicani” di allora accusavano il futuro 40° Presidente di aver snaturato il partito, e il movimento di Reagan veniva definito già allora “populismo”. Oggi Reagan è un modello per ogni conservatore.

Il MAGA ha avuto e ha in Donald Trump il suo campione, ma non finirà con queste elezioni di metà mandato: si rigenererà, cambierà e troverà un volto nuovo per il 2028 (potrà essere Vance o potrebbe essere qualche outsider). Lo capiremo, ma non diamo per spacciato un movimento che è ormai il cuore del Grand Old Party.

Pasquale Ferraro Nato nel 1994, esattamente il 7 ottobre giorno della Battaglia di Lepanto, Calabrese per grazia di Dio e conservatore per vocazione. Allievo non frequentante - per ragioni anagrafiche - di Ansaldo e Longanesi. Direttore di Nazione Futura dal settembre 2022 a maggio 2025. Oggi e per sempre al servizio della Patria. Fumatore per virtù - non per vizio - di sigari, ho solo un mito: John Wayne.

© Riproduzione riservata

Pasquale Ferraro