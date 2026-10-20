«Non firmerò. In coscienza non posso mettere la firma su un decreto con il quale dovrei destinare quasi un miliardo di euro agli aumenti degli stipendi dei magistrati», ha affermato Giorgia Meloni, commentando lo scorso fine settimana la sentenza del Consiglio di Stato che ha imposto all’esecutivo di rivedere, a causa di un macroscopico errore dell’Istat nella scorsa legislatura, gli emolumenti delle toghe. «È dieci volte tanto rispetto a quello che sto cercando solo per affrontare i problemi dell’autotrasporto e impedire che si blocchi la consegna delle merci in tutta Italia», ha aggiunto la premier, lasciando intendere che non ci sono margini di trattativa.

Si tratta, va detto, di parole molto dure che arrivano in un momento non facile per il governo, alle prese con l’inflazione in crescita e con il costo dei carburanti alle stelle, una vera iattura per un Paese come l’Italia dove, al netto delle suggestioni «green», il 90% delle merci si sposta su mezzi che vanno a gasolio. Inevitabile allora domandarsi il motivo di questa reazione, anche perché è difficile non eseguire una sentenza emessa nel nome del popolo italiano.

Il tema degli stipendi dei magistrati, poi, è noto da tempo. La sentenza del Consiglio di Stato, relatore Fabio Franconiero, presidente Marco Lipari, risale a un anno fa e – se fosse stata conosciuta durante la campagna referendaria sulla riforma della giustizia – avrebbe, molto probabilmente, cambiato l’esito del voto. Al netto del richiamo alla Costituzione più bella del mondo, difficilmente l’Associazione nazionale magistrati, promotrice del ricorso, avrebbe trovato gente pronta a battersi per gli stipendi dei suoi iscritti, già i più alti di tutta la Pubblica amministrazione. Senza dimenticare un particolare. La stessa Avvocatura dello Stato, su input del governo, preso atto della sentenza, aveva chiesto al Consiglio di Stato in sede di ottemperanza un rinvio per poter organizzare i pagamenti. Cosa ha fatto cambiare idea?

Difficile pensare che la premier non fosse stata messa a conoscenza del dossier sugli stipendi delle toghe, visto che a Palazzo Chigi ha due fedelissimi, Giovanbattista Fazzolari e Alfredo Mantovano. I maligni sospettano allora che possa essere un «calcio di reazione». Forse la premier immagina che stia per arrivare una tegola giudiziaria sull’esecutivo e ha voluto giocare d’anticipo. Ma la mossa è molto azzardata. Ogni giorno che passa senza dare esecuzione alla sentenza fa aumentare il conto finale, per via degli interessi, scatenando la reazione delle toghe, sempre molto sensibili ai propri diritti. E la beffa. Il governo in questi anni ha assunto migliaia di magistrati con stanziamenti di bilancio che andranno adesso rivisti al rialzo. Senza considerare, infine, l’effetto domino, cioè i ricorsi dei professori universitari e dei militari, anch’essi vittime dei calcoli sbagliati dell’Istat. Un vero disastro per i conti pubblici. Per uscire dal gorgo, Meloni aveva una strada semplice e dire: «Se siamo in questa situazione la colpa è dei governi precedenti. Un altro buco che mi hanno lasciato». I comunicatori di Palazzo Chigi, invece, hanno scelto lo scontro.

Giovanni M. Jacobazzi Giornalista professionista, romano, scrive di giustizia e carcere

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