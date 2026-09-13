Forza Italia al 6,7%. Per la prima volta dalla sua nascita, il partito di Silvio Berlusconi scende sotto il 7%. Non è l’auspicio di un congiurato: è il dato del sondaggio mostrato da Enrico Mentana. Intanto Futuro Nazionale di Roberto Vannacci è davanti agli azzurri. Un movimento nato da pochi mesi ha superato un partito con trent’anni di storia, ministri, presidenti di Regione e migliaia di amministratori. Non è più un incidente statistico: è una sentenza politica.

È con questo macigno che Forza Italia arriva ad “Azzurra è Libertà”, la manifestazione di Montesilvano. Giovani, militanti e amministratori continuano a crederci. Ma la riuscita dell’iniziativa rende evidente la difficoltà del vertice: la comunità esiste, è la sua guida a non riuscire più a rappresentarla. Antonio Tajani ha avuto il merito di evitare la dissoluzione del partito dopo la morte del fondatore e di garantirne la permanenza nel governo e nel Partito popolare europeo. Ma una transizione non può diventare una destinazione, e la riconoscenza una cambiale politica senza scadenza. Tajani appare come il re dell’ovvio: europeista in Europa, moderato nel centrodestra, governista nel partito. Amministra l’esistente, ma non indica una battaglia capace di rendere Forza Italia necessaria. Il partito non può essere liberale senza battaglie liberali, garantista a giorni alterni e riformatore soltanto nei convegni. Non può celebrare la libertà sul palco e negare la contendibilità interna, chiamare i giovani “protagonisti del presente” e lasciare le decisioni ai soliti fedelissimi. Francesca Pascale lo ha definito il partito del “non decidiamo nulla”, chiuso in una “gabbia di vecchiume”: parole dure, ma il 6,7% le rende una diagnosi.

Da Montesilvano arriva però un segnale concreto. Pietro Vignali, capogruppo e segretario regionale in Emilia-Romagna, propone un Reddito di merito sul modello della Calabria: 15 milioni di euro e contributi da 500 a 1.000 euro mensili per gli universitari più capaci, indipendentemente dal reddito. Una misura aggiuntiva alle borse di studio, pensata per premiare il talento e contrastare la fuga dei giovani.

È difficile non leggervi un endorsement politico, sia pure indiretto, a Roberto Occhiuto. Mentre Roma celebra il merito nei discorsi, la Calabria lo trasforma in un provvedimento che persino l’Emilia-Romagna è invitata a imitare. È questa la “scossa liberale” invocata da Occhiuto: meno liturgie, più proposte; meno apparato, più capacità di governo. Eppure proprio in Calabria si consuma una sfida decisiva. Alle suppletive del 27 e 28 settembre Vannacci tenta di conquistare il seggio lasciato da Francesco Cannizzaro, sfidando Occhiuto e la famiglia Berlusconi. Il centrodestra candida Fabio Roscioli, stimato avvocato e tesoriere di Forza Italia, oggi a Montesilvano. Sullo sfondo resta l’interrogativo sul ruolo di Paolo Barelli: coincidenza di interessi o tentativo di indebolire Occhiuto? È una domanda, non una sentenza, ma nel partito molti se la pongono.

Una grande organizzazione nazionale rischia di essere ridotta a un partito ciociaro, governato attraverso congressi dall’esito scritto, cene romane, nomine e candidature promesse. Il pericolo non è chi domanda di cambiare, ma chi lascia tutto com’è mentre il partito precipita. La nuova Forza Italia, però, sta già nascendo. Giorgio Mulè denuncia l’immobilismo e incarna una linea combattiva e garantista. Occhiuto invoca quella scossa liberale senza la quale il partito è destinato all’irrilevanza. Non due congiurati, ma figure complementari: Mulè può recuperarne l’anima politica; Occhiuto quella di governo, riformatrice e meridionalista.

Il dopo Tajani non è più una suggestione, ma una necessità: porte aperte, congressi veri, contendibilità, coinvolgimento della famiglia Berlusconi e dialogo con il mondo liberale e riformista, fino a Calenda e Marattin. Non l’ennesimo centrino, ma una forza nazionale, liberale, popolare, garantista e ottimista. “Azzurra è Libertà” può essere l’ennesima festa conclusa dagli applausi al segretario oppure il luogo dal quale comincia una discussione finalmente vera. La comunità azzurra è viva. È la sua guida politica ad apparire agli sgoccioli. Chissà che il 28 settembre, dalla Calabria e con una vittoria di Roscioli, non arrivi il segnale definitivo. Rovesciare questa leadership stanca e dannosa non sarà una congiura. Sarà un atto di salvezza politica.

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Gabriele Elia