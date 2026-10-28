Fotografie da Centocelle, all’epoca periferia profonda di Roma, primi anni Sessanta. Un gruppo di ragazze e ragazzi che si chiamano tutti con nomi inglesizzati, «Alfredo era Fred, Adriano Addy, Giuseppe Joe, Roberto Bobby, Nicola Nick e io invece, chiamandomi Arrigo, che pare non abbia corrispettivo in lingua inglese, al massimo mi si appioppavano diminutivi tipo Rigo o Arrì che hanno un suono nostrano e senza fascino. Forse, con una forzatura minima, avrei potuto farmi chiamare Rick, ma a quel tempo c’era un Riccardo di Gordiani (quartiere vicino a Centocelle, ndr) che faceva il barista da “Romolo” e si disse che quel diminutivo gli spettava di diritto». Cose così. Come la piazzetta, il solito bar, le canzoni, i primi impacciati amori, gli equivoci, le amicizie non concluse: la gioventù che corre via. Almeno fino a quando il cielo non si annerisce, il ’69, piazza Fontana.

Ma che tenere, queste “Dieci storie pop” di Laura Morante (La Nave di Teseo): quegli anni in bianco e nero in cui tutto era possibile o quasi, perché proletari sono quei ragazzi e quindi non proprio “tutto” era possibile, e anche se da tempo erano arrivati il frigorifero e la tv, e l’avvenire era una nebulosa. L’età dell’innocenza di questi giovani Holden della periferia romana che già covavano una certa inquietudine seppur nascosta dalla modernità dei Sessanta. «Verso la fine di aprile, una sera eravamo in piazzetta, noi ragazzi in crocchio, le ragazze che vanno e vengono, tranne Ester che se ne sta immusonita perché Patty le ha dato buca per una cosa che dovevano fare insieme. Alla fine viene fuori che un tipo con cui Patty ha mezzo pomiciato al Blue Moon, le aveva precettate tutt’e due per una selezione di comparse e generici che si svolge il giorno dopo a Cinecittà in vista di un grosso film ottocentesco che si girerà prevalentemente in Sicilia…».

Piccolissime storie che per caso possono incastrarsi nientemeno che col “Gattopardo”, cose così, storielle che volano come quella “mezza pomiciata” al cinema o i motorini che sembravano così veloci. L’età dell’innocenza di ragazzini che ingannano il tempo con due soldi da spendere al bar e ad intrecciare rapporti che non sono mai di vero amore e nemmeno di reali amicizie. In piazzetta ci s’incontra e si va via, un giorno dopo l’altro, aspettando chissà cosa. Poi si cresce, Fred è tornato dall’America e si iscrive «al Partito», si va a fare il servizio militare, si lavoricchia, l’Italia s’incattivisce. Questa specie di malinconia precoce è espressa qui con semplicità: esattamente così come doveva effettivamente essere.

Quello che più importa in un libro come “Dieci storie pop” (pop nel senso autentico di “popolare”) è il tocco narrativo: e Laura Morante dimostra una sensibilità particolare – che se fosse lecito un paragone cinematografico, per un’attrice importante come lei, diremmo “rohmeriana” – e una bella capacità narrativa. Tutto trasparente, semplice, e anche un po’ amarognolo.

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Mario Lavia