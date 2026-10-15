La scrittrice francese Marie NDiaye ha già ottenuto nel suo Paese diversi riconoscimenti (il Goncourt nel 2009 è il più prestigioso) per la particolarità della sua scrittura e l’oggetto della sua letteratura. I suoi sono romanzi onirici nei quali confluiscono un’immaginazione senza freni, il gusto di una natura primordiale, gli intrecci sfuggenti dei rapporti umani. In questo “Autoritratto in verde“, edito da Prehistorica per la traduzione di Antonella Conti, con esauriente postfazione di Ornella Tajani, la protagonista s’imbatte – nel sogno? O nella realtà? – in figure di donne vestite di verde, che è un po’ il colore dell’acqua, come se lei s’immergesse nello sconosciuto fiume del ricordo e della coscienza.

L’autobiografia è importante per Marie NDiaye, ed essa «contribuisce a renderla una grande scrittrice dell’inquietudine e del malessere – osserva Tajani – maestra nel suonare le corde del realismo magico». La memoria sfugge, la realtà è rarefatta. Di qui il bisogno di usare la fotografia come per fissare il ricordo. Non che manchino le storie. Tutte ruotanti a figure femminili – Katia, Cristina – come se l’autrice non riuscisse a concepire il proprio universo, e forse il proprio cervello, senza le donne. D’altronde – si legge – «mia madre è una donna in verde»: l’origine del mondo è donna ed è verde, come la natura. Un romanzo raffinato.

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Mario Lavia