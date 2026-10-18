C’è nel mondo una riscoperta del municipalismo. Da New York a Manchester, fino a Berlino, le città tornano a essere luoghi nei quali si sperimentano risposte concrete ai problemi delle persone e nuove forme di partecipazione democratica. In Italia, Giuseppe Conte propone il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, come terza soluzione: un possibile candidato alla presidenza del Consiglio. Nelle principali città italiane diversi sindaci si distinguono per un approccio pragmatico e riformatore. Dietro il buon governo locale c’è qualcosa di più: la possibilità che dalle città emerga una cultura politica capace di ricomporre il rapporto tra istituzioni e cittadini.

Il municipalismo riformista ha trovato espressioni significative nell’Italia monarco-liberale e in quella repubblicana, dimostrando come il governo locale possa coniugare efficienza amministrativa, servizi pubblici e diritti sociali. Il Comune non è un semplice apparato burocratico: è il luogo in cui le idee diventano risultati tangibili. Una lezione ancora attuale. Il problema è che una parte della sinistra italiana sembra incapace di cogliere questa trasformazione. Prigioniera delle divisioni, dei propri tic ideologici e delle rendite di posizione, fatica a interpretare i movimenti, nuovi fermenti sociali, e a trasformarli in una prospettiva di governo. È il suo deficit culturale e politico: non riconoscere le energie che si muovono nella società, talvolta come fiumi carsici, e non offrire loro un punto di coagulo.

Il liberalismo senza regole e una globalizzazione ineguale hanno alimentato le disuguaglianze, indebolito il welfare e allargato la distanza fra governanti e governati. Da questa frattura nascono contestazioni diverse: in Spagna attorno all’emergenza abitativa, in Francia anche contro il degrado della scuola pubblica. In Italia il malessere si manifesta nell’emigrazione di tanti giovani e nella crescente astensione elettorale. Sarebbe un errore di grammatica politica considerare automaticamente di sinistra questi fenomeni, ma altrettanto sbagliato sarebbe consegnarli alla destra. Tuttavia, la sinistra spesso non li comprende; la destra, culturalmente estranea a molte di queste aspirazioni, risponde troppo spesso con la chiusura e la repressione.

Come trasformare le esperienze amministrative in una proposta politica nazionale? Il problema dei problemi è la crisi della classe dirigente. La politica fatica a selezionare competenze, formare leadership e governare la complessità. È qui che il municipalismo può svolgere una funzione decisiva: non semplice palestra amministrativa, ma laboratorio culturale e politico, con una funzione maieutica nella formazione di una nuova classe dirigente. La sfida, dunque, non è candidare un sindaco a Palazzo Chigi, ma fare delle città il punto di partenza di un rinnovamento politico. Perché una classe dirigente all’altezza dei tempi non nasce nelle segreterie dei partiti: si forma sul campo, misurandosi con i problemi reali e dimostrando di saperli risolvere. Il riformismo riparta da qui: meno formule consunte, più capacità di governo.

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Biagio Marzo