Per Giuseppe Conte vale il detto secondo cui “non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire”, perché neanche davanti alla miriade di attacchi cyber e allarmi bomba che hanno funestato l’Italia e l’Europa ha mutato la propria opinione, declamata e reiterata dai palchi all’urlo di “No al riarmo”. Peggio ancora, l’ex e aspirante futuro Presidente del Consiglio si è lanciato in una dichiarazione ai limiti dell’imbarazzante, non solo sul piano politico ma su quello propriamente storico, dichiarando che la “deterrenza non si fa con le armi” ma con la “pace”: un’analisi più adatta alla visione hippy del binomio “Peace & Love” che alla politica di qualsiasi tempo, a maggior ragione in giorni complessi, per non dire grami.

Ora, va bene che pur di vincere si possa arrivare a sostenere tutto e il contrario di tutto – e Conte ha una certa peculiarità in materia – ma un candidato premier con posizioni hippy forse, in questa fase storica, non è l’opzione più adatta per l’Italia. Il leader del Movimento 5 Stelle non è nuovo a dichiarazioni forti e opinabili, come quando dal palco di Napoli disse che “la minaccia russa” è un’invenzione utilizzata per giustificare il riarmo, sapendo bene che non solo la minaccia russa esiste, ma è sempre più perniciosa. Così come esistono altre minacce che ovviamente né Conte né i suoi compagni di coalizione, o supposti tali (ancora è tutto avvolto da un certo alone caotico), sono disposti a vedere e riconoscere. L’influenza islamica, per esempio, o la pericolosità di frange del movimento pro-Pal e di alcuni soggetti legati a realtà palestinesi non propriamente in linea con un profilo istituzionale.

Eppure, la cosa più grave e più opportunistica resta la presa di posizione sul riarmo, additato e descritto come il male assoluto, come uno spreco di denaro e come l’ostacolo alla pace, quando sappiamo bene che non è così. Il “paci-Conte” dovrebbe rammentare le parole di George Orwell, che nel 1942 scrisse saggiamente: “se si ritira la spinta armata da una parte, si incoraggia automaticamente l’altra parte”. Non è forse quello che è successo in Ucraina dopo il ritiro inglorioso dall’Afghanistan? Per restare nell’ambito della cultura italiana, non un pericoloso neocon guerrafondaio, ma Norberto Bobbio spiegava come “la pace non si difende con la semplice negazione della forza” e come “il pacifismo assoluto o integrale non vede che rifiutando la violenza in ogni circostanza si finisce per lasciare il campo libero al più violento”. Nessuno può pensare di affrontare i bulli con le margherite e, se i bulli hanno un sistema di economia di guerra, li devi affrontare mettendo in campo la forza necessaria, quella forza che li porti a riflettere due volte prima di fare qualche passo azzardato. Sono discorsi dai tratti elementari, ma a quanto pare estremamente complicati nel coacervo di confusione che anima la sinistra.

Sul riarmo, e contro di esso, si sta giocando una partita grottesca e mistificatoria, ponendo sullo stesso piano temi e materie diverse. Si utilizza l’arma della seduzione per disperazione, usando sanità e scuola e raccontandole come vittime penalizzate sul piano economico dal riarmo, pur conoscendo i numeri che raccontano una verità estremamente diversa. Il campo dei “figli dei fiori” dovrebbe spiegarci come intende difendere il Paese. Come intendono arrestare la minaccia russa, iraniana e islamica senza armi e strumenti, sia cyber sia tradizionali, senza dimenticare la Cina e le sue influenze? Dovrebbero spiegarci come pensano e immaginano, tanto Conte quanto Schlein, di programmare un futuro che è già quello delle “potenze” senza investire nella vera e unica deterrenza. Perché questa nuova configurazione politica non dipenderà dalla volontà del prossimo premier, come non dipende oggi da quella di Giorgia Meloni. Si tratta di una realtà in atto, di un mutamento storico destinato a ridisegnare la geografia politica, gli equilibri sulla scacchiera e i conseguenti rapporti di forza. E per quanto Conte e Schlein fatichino a capirlo, il binomio “Peace & Love” non è tra le opzioni. Questa è la storia, bellezza.

Pasquale Ferraro Nato nel 1994, esattamente il 7 ottobre giorno della Battaglia di Lepanto, Calabrese per grazia di Dio e conservatore per vocazione. Allievo non frequentante - per ragioni anagrafiche - di Ansaldo e Longanesi. Direttore di Nazione Futura dal settembre 2022 a maggio 2025. Oggi e per sempre al servizio della Patria. Fumatore per virtù - non per vizio - di sigari, ho solo un mito: John Wayne.

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Pasquale Ferraro